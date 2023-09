RWO: Nächste Nullnummer! Kampfstarke Ahlener ärgern Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen musste sich nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln mit der nächsten Nullnummer begnügen.

"Wir haben uns die Ahlener in Lippstadt angeschaut. Aber die Erkenntnisse sind dann nach einem Trainerwechsel nicht mehr so viel wert. Aber wir müssen die Situation so annehmen wie sie ist. Wir fahren nach Ahlen und wollen mit drei Punkten zurück nach Oberhausen kommen", sagte RWO-Sportchef Patrick Bauder vor dem Spiel bei Rot Weiss Ahlen.

Bauder hatte schon so ein Gefühl, dass es besonders schwer werden würde an der Werse. Er sollte Recht behalten. Vor 847 Zuschauern kam RWO nicht über ein 0:0 hinaus - die zweite Oberhausener Nullnummer in Folge.

Rot Weiss Ahlen kam gut ins Spiel. Orhan Özkara, Sportchef und Interimstrainer der Münsterländer, hatte das Team heiß gemacht und die Spieler schienen Özkara aufmerksam zugehört zu haben. Cihan Özkara (5.) zwang Robin Benz schon zu Beginn zu einer Glanztat.

Rot-Weiß Oberhausen tat sich schwer gegen tiefstehende Ahlener, die kämpferisch alles herausholten. Erst nach einer halben Stunde gab es eine große RWO-Chance. Die Gäste jubelten schon über die vermeintliche Führung, doch der Unparteiische entschied auf Abseits. Manfredas Ruzgis traf ins Tor, doch Sven Kreyer griff aus einer Abseitsposition noch ins Spiel ein und somit zählte der Treffer nicht.

Vor der Halbzeit trauten sich die Ahlener auch wieder in die Offensive - und wie: Exauce Andzouana (35.) spielte einen Pass von der rechten Seite in den Rückraum. Alexander Cvetkovic kam angerauscht und setzte das Leder mit seinem Schuss nur knapp übers Netz.

Nur eine Minute später: Die nächste große Chance für die Hausherren! Nach einer Ecke wurde der Ball am ersten Pfosten auf Maurice Buckesfeld verlängert, der Innenverteidiger verpasste den Führungstreffer nur knapp.

Das dickste Ding hatte dann Kevin Coleman auf dem Fuß: Er traf die Latte (40.)! RWO zitterte sich mit dem 0:0 in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte lief für den Gast aus dem Ruhrgebiet auf jeden Fall besser. RWO agierte mit vielen langen Bällen und versuchte, das Spiel dann unter die Kontrolle zu bringen, doch Einschussmöglichkeiten blieben gegen die defensivstarken Ahlener Mangelware. Die Münsterländer konzentrierten sich in Durchgang zwei nur auf die Defensivarbeit und erkämpften sich am Ende ein durchaus verdientes torloses Remis gegen ein Spitzenteam der Regionalliga West.

Die Statistik zum Spiel

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Camoglu, Buckesfeld, Dal, Borgmann - Altun, Cvetkovic - Andzouana (71. Kyere), Tankulic, Coleman - Özkara (54. Koruk, 86. Reithmeir).

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Öztürk, Stappmann (84. Ezekwem), Fassnacht - Kleinsorge (71. Donkor), Yalcin, Ngyombo (58. Holthaus), Stoppelkamp, Kefkir - Ruzgis (58. Boche), Kreyer.

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian

Tore: -

Gelbe Karten: Dal, Özkara, Tankulic, Cvetkovic - Fassnacht, Yalcin

Gelb-Rot: Dal (81.)

Rote Karte: Kyere (90.+9)

Zuschauer: 847