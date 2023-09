Aachen: Abwehrspieler begnadigt - Alemannia-Fans machen Auswärts- zum Heimspiel

Wenn Alemannia Aachen am Sonntag (24. September, 14 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf II gastiert, dann wird das Auswärtsspiel zu einem gefühlten Heimspiel für die Kaiserstädter.

Vorweg: Aldin Dervisevic wurde nach seinem Trainingseklat vom Mannschaftsrat und Trainer Heiner Backhaus begnadigt und gehört ab sofort wieder zum Kader von Alemannia Aachen.

Was war passiert? Er verließ eine Einheit von Trainer Backhaus vorzeitig, nachdem dieser ihn bei einer Übung nicht berücksichtige. Was machte daraufhin das Eigengewächs, das bis dato auf 44 Pflichtspiele für Aachen kommt? Dervisevic begab sich in die Kabine. Einen Tag später reichte er einen Krankenschein ein. Jetzt ist er wieder dabei. Vielleicht auch schon am Sonntag (24. September, 14 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf II.

Nach dem 1:0-Sieg beim ersten Spiel unter Backhaus stand für die Mannschaft eine "lange, sehr intensive Woche an, die notwendig ist, um Defizite abzubauen", wie der Trainer erläutert. "Für die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, brauchen wir Intensität. Grundlage dafür ist, dass wir das auch körperlich können. Daran arbeiten wir Tag für Tag."

Derweil spürt Backhaus, dass der Sieg gegen Rödinghausen der Mannschaft gutgetan hat, ebenso wie das Testspiel unter der Woche gegen den Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel. "Viele Spieler konnten auf sich aufmerksam machen", beobachtete der Coach beim Test. Dem ein oder anderen winkt dadurch ein Startelf-Einsatz.

Der Grund: Lukas Scepanik ist nach seiner gelbroten Karte für das kommende Gastspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gesperrt. Ebenso muss auch Bastian Müller noch rotgesperrt aussetzen. Torhüter Radomir Novakovic leidet zudem an Knieproblemen. Bei Sascha Marquet hingegen könnte ein Kurzeinsatz wieder möglich sein.

Backhaus über die Düsseldorfer: "Die U23 ist geprägt von guten, jungen Spielern, die im Spiel gegen uns nichts zu verlieren haben. Wir werden mit dem absolut nötigen Respekt in das Spiel gehen!"

Fortuna II und die Alemannia treffen am Sonntag in Düsseldorf zum 23. Mal aufeinander. Bisher konnten die Schwarz-Gelben dabei elf Siege einfahren, sechsmal gewann Düsseldorfs Nachwuchs. In fünf Partien teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Im Vorverkauf wurden bis Mittwochmittag 650 Karten an Alemannia-Fans abgesetzt, insgesamt werden etwa 1000 Aachener erwartet. Dazu betont Aachens Trainer: "Wir brauchen diese schwarz-gelbe Karawane hinter uns, so viele wie möglich. Die Energie der Fans ist für diesen Verein von vitaler Bedeutung."