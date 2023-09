Schalke: U23 verliert - Trainer lobt: "... aber trotzdem können wir zufrieden sein"

Der FC Schalke 04 hat das Duell der Zweitvertretungen beim 1. FC Köln mit 1:2 verloren. Der Trainer zeigte sich trotzdem zufrieden.

Die U21 des 1. FC Köln von Cheftrainer Evangelos Sbonias hat durch den späten Siegtreffer von Stürmer Damion Downs, der in der 88. Minute zustach, auch das sechste Spiel in Folge nicht verloren. Am 7. Spieltag der Regionalliga West gewannen die "Jungböcke" gegen die U23 vom FC Schalke 04 mit 2:1.

Den Führungstreffer markierte Justin Diehl, der mit seinem fünften Saisontor weiterhin die Torschützenliste der Regionalliga West anführt. Paul Pöpperl glich für Schalkes Reserve vor 153 Zuschauern aus. Ehe Downs die Kölner jubeln ließ.

"Das war gegen Schalke eine große Energieleistung meiner Mannschaft. Davor ziehe ich den Hut, davor habe ich großen Respekt. Die Situation von Damion Downs vor dem 2:1 spiegelt diese Mannschaft perfekt wider. Alles rausgepresst mit purem Willen", fasste Sbonias die Leistung seiner Mannschaft zusammen. Damit beendet die U21 der Kölner den 7. Spieltag der Regionalliga West auf dem 4. Tabellenplatz.

Jakob Fimpel, Trainer der Zweitvertretung des FC Schalke 04, bilanzierte: "Wir sind gut ins Spiel gekommen, sind giftig gewesen und haben eine starke Energie mit vielen Abschlüssen auf den Platz gebracht - insgesamt war das eine sehr gute Leistung. Es war beidseitig ein intensives Spiel, mit dem glücklicheren Ausgang für Köln. Den Jungs tut es weh, aber trotzdem können wir zufrieden sein."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Köln II: Nickisch - Salger, Schmitt, Diehl (54. Pinto), Bakatukanda, Strauch (82. Sponsel), Nadjombe (82. Kujovic), Wäschenbach, Finkgräfe, Höger (82. Lenges), Downs

FC Schalke 04 II: Heekeren - van der Sloot, Anubodem (65. Bokake Bolufe), Boboy (75. Schmidt), Lasogga (65. Aninkorah-Meisel), Talabidi, Castelle, Albutat (46. Heiserholt), Kaparos, Müller, Pöpperl (87. Tonye)

Schiedsrichter: Felix May

Tore: 1:0 Diehl (23.), 1:1 Pöpperl (64.), 2:1 Downs (88.)

Zuschauer: 153