RL: Futkeu-Wahnsinn geht weiter - 13 Scorerpunkte nach acht Spielen, Frankfurt Erster

Er trifft und trifft und trifft: Die Rede ist von Noel Futkeu. Der Essener Junge sorgt bei Eintracht Frankfurt II weiter für große Furore.

Was für eine beeindruckende Form: Woche für Woche können wir darüber berichten, wie der letztjährige Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein nun in der Regionalliga Südwest performt.

Noel Futkeu, ein gebürtiger Essener, der vom ETB Schwarz-Weiß zur U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt wechselte, erweist sich als ein absoluter Volltreffer für die Regionalligamannschaft des Bundesligisten.

Am Freitagabend ergatterte sich der Eintracht-Nachwuchs durch einen 1:0-Sieg über die Stuttgarter Kickers die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest.

Und dreimal dürfen Sie raten, wer der Schütze des goldenen Troes am Freitagabend war: Richtig, Noel Futkeu!

ETB-Trainer Apfeld funktionierte Noel Futkeu zum Mittelstürmer um

Für den 20-jährigen Stürmer, der einst von ETB-Trainer Damian Apfeld vom Flügelspieler zum Mittelstürmer umfunktioniert wurde, war es der zehnte Saisontreffer im gerade einmal achten Ligaspiel. Und noch mehr: Drei weitere Treffer legte Futkeu auf. So dass er bei acht Einsätzen auf satte 13 Scorerpunkte kommt!

In der vergangenen Saison 2022/2023 waren ihm in 32 Einsätzen für den ETB 30 Tore und sieben Vorlagen gelungen. Gut möglich, dass er diese Bilanz eine Liga höher, in der Regionalliga Südwest, noch einmal überbietet.

Für die U21 von Eintracht Frankfurt war es das nunmehr sechste ungeschlagene Spiel in Folge mit dem sich die Adlerträger vorläufig die Tabellenführung der Regionalliga-Südwest sichern. Die Mannschaft von Kristjan Glibo hat nun rund eine Woche Zeit sich zu erholen. Am nächsten Samstag, den 23. September 2023 geht es für die Adlerträger zum VfR Aalen.

Die Statistik zum Spiel

Eintracht Frankfurt II: Simoni (86. Gauer) – Baum, Otto, Bonianga (61. Ghotra), Dejanovic, Nacho, Brauburger, Crljenec, Futkeu (90. Starodid), Müller (61. Wenig), Bautista (46. Gebuhr)

Stuttgarter Kickers: Dornebusch – Kammerbauer, Schmidts, Dicklhuber, Blank (85. Ramusovic), Kolbe, Braig (11. Maier), Polauke, Kiefer (85. Guarino), Antlitz (69. Kalajdzic), Mauersberger (69. Eroglu)

Schiedsrichter: Niclas Zemke

Tor: 1:0 Noel Futkeu (74.)

Zuschauer: 1894