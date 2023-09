SC Paderborn: Für die Reserve - Ehemaliger U23-Spieler des FC Schalke 04 kommt

Der SC Paderborn hat noch einmal eine neuen Spieler verpflichtet. Dieser soll sowohl den Profis als auch der Regionalligamannschaft weiterhelfen.

Der SC Paderborn hat einen großgewachsenen Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Calvin Marc Brackelmann kommt vom FC Ingolstadt an die Pader. Er wird vorrangig bei den Profis trainieren und je nach Situation auch bei der U21 in der Regionalliga West zum Einsatz kommen. So heißt es in der Pressemitteilung des Zweitligisten.

Der 1,96 Meter große Niedersachse spielte in seiner Jugend unter anderem für den Hamburger SV und den 1. FC Köln. Vor seinem Wechsel nach Ingolstadt im Sommer 2022 sammelte Brackelmann in Köln, beim FC Schalke 04, beim SV Rödinghausen und beim VfB Lübeck bereits Regionalliga-Erfahrung.

Brackelmann kommt auf insgesamt 28 Einsätze in der 3. Liga, 29 Spiele in der Regionalliga Nord und 17 Begegnungen in der Regionalliga West.

"Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit", sagt Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

SC Paderborn: Schwacher Start der Profis, starker Beginn des U21-Teams

Die Paderborner Profis sind mit vier Punkten aus vier Spielen in die Saison 2023/2024 gestartet. Am Samstag (2. September, 13 Uhr) geht es in der 2. Bundesliga für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok beim KSV Holstein Kiel weiter.

Der SC Paderborn hat sich zudem die Dienste von Mittelfeldakteur Michael Martin gesichert. Der 23-Jährige gebürtige Crailsheimer, der in der Jugend für den VfL Bochum spielte, wechselt vom SV Ried aus Österreich an die Pader, das gab der SCP am Freitag bekannt. hat sich zudem die Dienste von Mittelfeldakteur Michael Martin gesichert. Der 23-Jährige gebürtige Crailsheimer, der in der Jugend für den VfL Bochum spielte, wechselt vom SV Ried aus Österreich an die Pader, das gab der SCP am Freitag bekannt. "Michael ist ein strategischer Spieler, der über hohe Dynamik verfügt und den Gegner konstant unter Druck setzen kann. Er zeichnet sich auch durch seine Zweikampfstärke aus und kann flexibel im zentralen Mittelfeld spielen", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

Derweil legte die Regionalligamannschaft der Paderborner einen ganz starken Start hin. Zehn Punkte stehen für das Team von Coach Dennis Schmitt nach fünf Partien zu Buche. Am Wochenende - Samstag (2. September, 14 Uhr) - geht es zum 1. FC Düren.

"Unser eigenes Ziel ist es, dass wir den Spagat zwischen Klassenerhalt und der Weiterentwicklung unserer Talente Richtung Profibereich schaffen", sagte Schmitt noch vor dem Start der Regionalliga-West-Saison 2023/2024. Da sind die Paderborner bislang auf einem sehr guten Weg und hierbei soll in Zukunft auch Calvin Brackelmann mithelfen.