Früher Regionalliga West, jetzt 2. Liga: Abwehr-Riese schafft den Sprung

Der SC Paderborn hat kurz vor dem Transferstopp einen Neuzugang präsentiert. Der spielte vor zwei Jahren noch in der Regionalliga West.

Bis vor zwei Jahren spielte Calvin Brackelmann noch in der Regionalliga West, jetzt ist dem Innenverteidiger der Sprung in die 2. Bundesliga gelungen. Der 24-Jährige wechselt einen Tag vor dem Ende der Transferperiode zum SC Paderborn. Das gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt.

Der 1,96 Meter große Abwehrmann wechselt vom FC Ingolstadt zum SCP. Dort soll er "vorrangig bei den Profis trainieren und je nach Situation auch bei der U21 in der Regionalliga West zum Einsatz kommen", wie der Verein in einer Mitteilung schrieb.

"Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit", wird Sportgeschäftsführer Benjamin Weber zu der Verpflichtung zitiert.

Brackelmann wechselte als Jugendspieler von Hansa Rostock zum 1. FC Köln und sammelte anschließend für die Reserve des FC erste Seniorenerfahrungen. Zudem sammelte er für die U23 des FC Schalke 04 und den SV Rödinghausen Erfahrungen in der Regionalliga West.

2021 wechselte er zum VfB Lübeck, im Jahr darauf zum Drittligisten FC Ingolstadt, wo er in der abgelaufenen Spielzeit zum Stammpersonal gehörte (28 Einsätze). Jetzt steht Brackelmann vor seinem ersten Jahr in der 2. Bundesliga - könnte aber auch weitere Einsätze in der Regionalliga sammeln.

SC Paderborn: Transfers im Überblick

Zugänge: Filip Bilbija (Hamburger SV), David Kinsombi (SV Sandhausen), Adriano Grimaldi (1. FC Saarbrücken), Laurin Curda (TSG Balingen), Arne Schulz (Arminia Bielefeld), Mattes Hansen (Schalke U19), Visar Musliu, Calvin Brackelmann (beide FC Ingolstadt), Kimberly Ezekwem (SC Freiburg), Max Kruse (vereinslos), Jesse Tugbenyo (SC Verl/Leihende), Justus Henke (Wuppertaler SV/Leihende)

Abgänge: Ron Schallenberg (FC Schalke 04), Julian Justvan (TSG Hoffenheim), Dennis Srbeny (Greuther Fürth), Leopold Zingerle (RB Leipzig), Jonas Carls (Waldhof Mannheim), Moritz Schulze (Hallescher FC), Richmond Tachie (1. FC Kaiserslautern), Jasper van der Werff (Hansa Rostock), Uwe Hünemeier (Karriereende), Bashir Humphreys (FC Chelsea/Leihende), Marvin Pieringer (FC Schalke 04/Leihende)