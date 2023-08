Die erste Englische Woche der Regionalliga Südwest-Saison ist in vollem Gange. Für zwei frühere Essener lief sie erfolgreich.

Drei Spiele wurden am Mittwochabend in der Regionalliga Südwest ausgetragen. Bereits einen Tag zuvor wurde die erste Englische Woche der Saison 2023/24 eröffnet.

Während Astoria Walldorf gegen den früheren Zweitligisten FSV Frankfurt den ersehnten ersten Sieg bejubelte und mit 2:1 gewann, gab es im Duell zwischen Hessen Kassel und Eintracht Frankfurt II keinen Sieger. Die Partie endete 2:2.

Die 4.569 Zuschauer im Aue-Stadion mussten zwar wegen schweren Regens lange auf den Anpfiff warten, wurden dann aber mit vier Toren belohnt. In der Schlussphase kassierte Kassel zudem noch zwei Platzverweise (Gelb-Rot).

Beim Spiel wieder einmal erfolgreich: Noel Futkeu. Der gebürtige Essener und frühere Spieler von Rot-Weiss Essen traf im vierten Spiel in Serie und brachte Frankfurts U21 per Kopf in der 13. Minute in Führung. Mit vier Saisontoren und zwei Vorlagen ist der 20-Jährige der Top-Scorer seiner Mannschaft und aktuell in einer hervorragenden Verfassung.

Nach der letzten Saison ist mein Selbstvertrauen sehr groß geworden. Zurzeit läuft es echt gut. Genau so möchte ich jetzt weitermachen Noel Futkeu.

"Nach der letzten Saison ist mein Selbstvertrauen sehr groß geworden. Zurzeit läuft es echt gut. Genau so möchte ich jetzt weitermachen", betonte Futkeu nach dem Abpfiff gegenüber RevierSport. In der vergangenen Spielzeit hatte der pfeilschnelle Stürmer 30 Treffer in der Oberliga für den ETB Schwarz-Weiß Essen erzielt und sich für einen Vertrag bei Frankfurt empfohlen.

Im Parallelspiel konnte ein weiterer ehemaliger Essener jubeln. Die Rede ist von Vincent Wagner. Der Trainer der TSG Hoffenheim II feierte mit seinem Team einen souveränen und nie gefährdeten 4:0-Erfolg beim noch punktlosen Schlusslicht TuS Koblenz. Mit zehn Punkten aus fünf Partien rangiert die TSG-Reserve auf dem dritten Tabellenplatz.

Matchwinner an diesem Abend war ganz klar Quincy Butler. In der ersten Halbzeit markierte der 21-Jährige einen lupenreinen Hattrick - in nur sieben Minuten!

Den bisherigen Rekord einer Hoffenheimer Regionalliga-Mannschaft, Profis inklusive, hielt Sven Schipplock, der im September 2011 ganze zehn Minuten brauchte, um beim 8:0 der U23 gegen den SC Pfullendorf den Torreigen zu eröffnen. Dieser Rekord wurde am Mittwoch gebrochen.

Für Coach Wagner, der in seiner aktiven Karriere 113 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen absolvierte, stand jedoch die Mannschaftsleistung im Vordergrund. "Das war Erwachsenenfußball. Wir haben mit zwei A-Junioren begonnen, die ihre Sache ordentlich gemacht haben", hob er auf der vereinseigenen Homepage außerdem die Leistungen von Tim Drexler und Simon Kalambayi hervor.