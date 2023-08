Regionalliga: Ehemaliger Trainer des Wuppertaler SV übernimmt den SV Meppen

Der SV Meppen hat einen Nachfolger für Ernst Middendorp gefunden. Ein im Westen bekannter Trainer übernimmt den Drittliga-Absteiger.

Einige Tage nach dem Rücktritt von Ernst Middendorp hat Drittliga-Absteiger SV Meppen einen neuen Trainer gefunden. Adrian Alipour übernimmt die Emsländer, die nach einem Auftaktsieg zuletzt zwei Niederlagen in der Regionalliga Nord kassierten.

Unter Alipour soll der durchwachsene Start verbessert werden. Der 44-Jährige ist im Ruhrgebiet und der Umgebung kein Unbekannter. Er begann seine Trainerkarriere beim Dortmunder Amateur-Klub Kirchhörder SC und heuerte danach als Co-Trainer beim Wuppertaler SV an.

Im September 2016 übernahm er als Coach den Oberligisten ASC Dortmund und führte den Klub von einem Abstiegsplatz bis in die Spitzengruppe der Oberliga Westfalen. Es folgte im September 2018 die Rückkehr WSV - dieses Mal als Cheftrainer. Ende März 2019 löste er seinen Vertrag bei den Bergischen auf und schloss sich dem TSV Steinbach an. Zuletzt stand Alipour bei Rot-Weiß Koblenz an der Seitenlinie.

Und nun geht es für den gebürtigen Dortmunder in Meppen weiter. Schon nach dem Abstieg aus der 3. Liga galt Alipour als Kandidat auf den Trainerposten - RS berichtete. Doch der Verein entschied sich schlussendlich für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Middendorp, der in den vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärte.

"Adrian ist in unseren Augen in dieser Situation die perfekte Lösung für unser junges Team. Er steht schon seit längerer Zeit sehr weit oben auf unserer Trainerliste", sagt Sportvorstand Heiner Beckmann zur Verpflichtung Alipours. "Wir sind bereits seit längerer Zeit in Kontakt. Er hat uns fachmännisch und zuletzt auch in mehreren Gesprächen überzeugt."

Derweil zeigt sich Alipour "sehr glücklich und stolz, bei so einem großen Verein arbeiten zu dürfen", wie er in einer Vereinsmitteilung erklärt. "Wir sind jetzt in der Bringschuld und müssen Leistung auf den Platz bringen. Ich kann garantieren, dass ich alles geben werde, um erfolgreich mit dem jungen SVM-Team zu sein."