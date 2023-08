Fortuna Köln: Erste Niederlage - "Das darf uns niemals passieren"

Fortuna Köln hat im vierten Spiel der Saison die erste Niederlage kassiert. Die Enttäuschung war groß.

Fortuna Köln hat den Platz an der Sonne in der Regionalliga West an den Wuppertaler SV abgeben müssen. Nach drei Startsiegen erwischte es die Domstädter in Spiel Nummer vier. Gegen den SC Wiedenbrück unterlag die Fortuna mit 0:1.

Die Entstehung des Wiedenbrücker Siegtreffers durch Emre Aydinel (80.) ärgerte Kölns Trainer Markus von Ahlen sehr. Seine Worte gingen in Richtung Marvin Mika.

"Das darf uns nicht passieren. Nach der Auswechslung von Dominik Ernst war er dafür eingeteilt. Der Stürmer kann immer spekulieren und etwas mehr riskieren. Finn Bauens macht es danach noch sehr gut, er drängt den Gegner nach außen, dennoch findet Aydinel die Lücke", sagte der Fortuna-Trainer zum entscheidenden Treffer.

Dabei sah das Kölner Spiel gar nicht schlecht aus. Im Gegenteil, wie von Ahlen meinte: "Wir waren von Anfang an im Spiel drin, haben die Bälle früh erobert und sind intensiv angelaufen. Wir waren im letzten Drittel nicht präzise genug. Man muss aber auch anerkennen, dass Wiedenbrück sehr leidenschaftlich verteidigt hat. Am Ende entscheiden Tore."

Derweil war die Freude bei Gäste-Trainer Dennis Brinkmann nach dem zweiten Saisondreier natürlich groß. Zuvor hatte Wiedenbrück mit Rot-Weiß Oberhausen (1:0) auch schon ein Top-Team der Regionalliga West besiegt. Brinkmann: "Wir haben es geschafft, wenig zuzulassen. Wir hatten heute eine sehr junge Abwehrkette. In der zweiten Halbzeit gab es die eine oder andere Kontersituation, in der mehr drin gewesen wäre. Die Situation, die zum Tor führt, hatten wir im Vorfeld besprochen, und dann haben wir es auch super umgesetzt. Mit unserer Einstellung, Disziplin und Mentalität bin ich sehr zufrieden."

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Köln: Weis - Langer, Lanius (68. Bauens), Scholz, Ernst (64. Breitfelder), Matter (64. Mika), Stanilewicz, Eze, Batarilo, Budimbu (85. Ezami), Steinkötter.

SC Wiedenbrück: Hölscher - Ali, Hüning, Geller, Szeleschus (58. Brosowski), Aboagye, Kaptan (47. Karahan), Amedick, Domroese, Tuma (58. Aydinel), Liehr.

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Tor: 0:1 Aydinel (80.).

Zuschauer: 1052