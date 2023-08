RL Nordost: Ex-Essener auf Platz eins, Top-Start für ehemaligen Schalke-U23-Knipser

Die Regionalliga-Staffeln sind im vollen Gange. Im Nordosten liegt aktuell ein ehemaliger Profi von Rot-Weiss Essen mit seinem Klub auf Platz eins.

In der Regionalliga Nordost sorgt aktuell der SV Babelsberg für Furore. Die Filmstädter blicken nach drei Spielen auf drei Siege zurück und grüßen die Konkurrenz vom Platz an der Sonne.

Als Abwehrchef fungiert im Team von Trainer Markus Zschiesche (einst für den Bonner SC in der Regionalliga West verantwortlich, Anm. d. Red.) der bei den Fans von Rot-Weiss Essen bekannte Philipp Zeiger. Der Innenverteidiger wechselte in diesem Sommer von Altglienicke nach Babelsberg und bestritt bislang alle drei Spiele von der ersten bis zur letzten Minute.

Für Rot-Weiss Essen war der heute 33-jährige Zeiger gleich sechs Jahre - von 2014 bis 2020 - aktiv. Er kommt auf 175 Einsätze (14 Tore, sieben Vorlagen) für RWE.

Einen ganz ordentlichen Start erwischte auch Rufat Dadashov. Der Stürmer, der im Sommer nach zwei Jahren die U23 des FC Schalke Richtung seines Ex-Klubs BFC Dynamo verließ, erzielte an den ersten drei Spieltagen zwei Tore und steuerte einen weiteren Treffer für die BFC-Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus bei. In zwei Jahren auf Schalke waren es in 43 Einsätzen satte 23 Buden für Dadashov.

Berliner AK verstärkt sich mit 69-maligen Regionalliga-West-Spieler

Zeiger und Dadashov kennen die Regionalliga West bestens. Das gilt auch für den 28-jährigen Marvin Büyüksakarya, der in Zukunft ebenfalls in der Nordost-Staffel auflaufen wird. Der Berliner AK gab die Verpflichtung des Linksverteidigers, der zuletzt beim SC Wiedenbrück unter Vertrag stand, bekannt.

Der Junioren-Nationalspieler wurde zwischen 2002 und 2014 beim VfB Stuttgart ausgebildet und wechselte in der Saison 2015/2016 zum Oberligisten SSV Reutlingen und eine Saison später zum Regionalliga-Klub SC Wiedenbrück. Es folgten Stationen beim VfR Aalen und dem türkischen Erstligisten Adanaspor sowie eine Saison später beim Zweitligisten Turgutluspor, wo er insgesamt 77 Einsätze zu verzeichnete. In der Winterpause 2023 kehrte er zu zu seinem Heimatverein SC Wiedenbrück zurück. Er blickt auf insgesamt 69 Regionalliga-West-Spiele zurück. Nun werden die ersten Einsätze in der Nordost-Staffel folgen.