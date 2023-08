Regionalliga: "Planlos, ideenlos, harmlos, erfolglos" - harsche Kritik an Neidhart-Team

Die Kickers Offenbach haben einen Fehlstart in die Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest hingelegt.

Puh! Das haben sich alle Fans und auch natürlich die Verantwortlichen sowie Profis der Kickers Offenbach anders vorgestellt.

Der OFC ist als Topfavorit in die Regionalliga-Südwest-Spielzeit 2023/2024 gestartet und muss schon nach nur zwei Spieltagen in der heimischen Presse - dem Portal "op-online.de" - über sich lesen: OFC mit Fehltstart - Planlos, ideenlos, harmlos, erfolglos!

Diese Headline folgte nach dem 1:2 der Kickers beim VfR Aalen. Nachdem die Offenbacher schon zum Start gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 0:1 patzten, zog der Aufstiegsaspirant erneut den Kürzeren.

Christian Neidhart, ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen, der seit dem 1. Juli für die Kickers verantwortlich ist, wollte auf der Pressekonferenz nach dem 1:2 in Aalen auch nichts schönreden.

"Der Sieg ist unter dem Strich auch verdient. Wir waren in vielen Situationen nicht wach und hatten nicht die Intensität, die wir brauchen", so Neidhart. "Wir hatten wenig tiefe Läufe und so wie wir die Standards in der ersten Halbzeit verteidigen, war schlecht. Ich hätte schon zur Halbzeit viermal wechseln können."

Und Neidhart war mit seiner Kritik noch nicht am Ende. "Wir haben wenige Torchancen kreiert. Und wenn man in solch einem fahrigen Spiel dann noch das 1:1 erzielt, dann darf man das Spiel nicht verlieren. Wir haben schon einige Dinge, die wir aufarbeiten können und besser machen müssen."

Tobias Cramer, Trainer des VfR Aalen, war natürlich sehr zufrieden. Schon zum Auftakt wusste seine Mannschaft beim 1:1 in Homburg zu überzeugen. "Ich bin schon fast überrascht, dass wir zum zweiten Mal hintereinander gegen eine Top-Team der Regionalliga Südwest so diszipliniert gespielt haben. Damit bin ich natürlich sehr zufrieden. Aber ich betone an dieser Stelle gerne, dass wir trotz dieser beiden Spiele und des guten Auftakts anständig bleiben müssen."

Am kommenden Sonntag, 20. August, empfängt der OFC die U21 von Eintracht Frankfurt. Anstoß im Stadion am Bieberer Berg ist um 16 Uhr. Da sollte dann im dritten Anlauf der erste Sieg her, sonst könnte es für Neidhart und Co. frühzeitig beim OFC ungemütlich werden. Für Aalen geht es am selben Tag um 14 Uhr bei der TuS Koblenz weiter.