1. FC Bocholt: Zweites Spiel, drittes Tor - Malek Fakhro macht Traumstart perfekt

Der 1. FC Bocholt hat einen Traumstart in die Saison 2023/2024 der Regionalliga West erwischt. Nach Schalke II besiegte der FCB auch den SV Rödinghausen.

5:2 gegen die U23 des FC Schalke 04 und nun ein 1:0 gegen den SV Rödinghausen: Der 1. FC Bocholt hat einen Traumstart in die neue Saison erwischt.

Eine Minute vor dem Abpfiff schickte Mergim Fejzullahu Dildar Atmaca über den linken Flügel auf die Reise und der wurde im Strafraum gefoult, woraufhin Schiedsrichter Luca Marx sofort auf den Punkt zeigte.

Malek Fakhro, der schon auf Schalke doppelt traf, verwandelte sicher zum 1:0 Siegtreffer und der Jubel im Stadion war grenzenlos (89.). "Gegen Rödinghausen muss man erstmal ein Tor erzielen, das ist eine richtig erfahrene Mannschaft. Wir bleiben demütig, sind sehr dankbar und werden weiterhin hart arbeiten. Dieser Sieg tut uns allen sehr gut", sagte Dietmar Hirsch abschließend.

Der Bocholter Trainer analysierte: "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Hälfte war der Rasen relativ stumpf und die Partie eher chancenarm, in den zweiten 45 Minuten haben wir ein ganz anderes Spiel gesehen. Es war Leidenschaft drin, wir haben den Regen angenommen und es ging hoch und runter. Natürlich ist es glücklich, wenn man in der 89. Minute das Spiel durch einen Elfmeter gewinnt, denn von den Chancen her war es schwer aufzuwiegen. Es tut uns richtig gut, das gibt uns Selbstvertrauen, gerade weil wir eine neu formierte Mannschaft sind."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Windmüller (13. Mayer), Salau, Stojanovic, Wellers - Holldack (84. Fejzullahu), Mesic, Campman, Lorch - Lunga (65. Atmaca), Fakhro

SV Rödinghausen: Harsman - Flottmann, Hippe, Choroba, Schuster - Riemer (62. Töpken), Kurzen (84. Tübing), Engelmann (65. Fehr), Safi (63. Horn) - Hoch (50. Dacaj), Hober

Schiedsrichter: Luca Marx

Tor: 1:0 Fakhro (89., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Stojanovic, Lorch, Holldack, Mesic, Atmaca, Wellers - Kurzen, Hoch, Hippe

Zuschauer: 1173