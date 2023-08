Regionalliga: Lasogga-Tor und Überzahl reicht Schalke II nicht, Köln II feiert Kantersieg

Der 2. Spieltag der Regionalliga West brachte jede Menge Spannung mit. Bocholt, Paderborn II, Fortuna Köln und der Wuppertaler SV feiern den perfekten Start.

Zwei Zweitvertretungen mussten am ersten Spieltag der Regionalliga West besonders empfindliche Niederlagen einstecken. Der FC Schalke 04 II unterlag dem FC Bocholt mit 2:5, der 1. FC Köln II ging gar mit 1:5 bei Fortuna Köln unter.

Für die Spieler war es bereits am zweiten Spieltag also an der Zeit eine Reaktion zu zeigen. Und die kam von den Knappen früh. Lasogga brachte S04 beim 1. FC Düren schon nach sieben Minuten auf die Siegerstraße. Doch die Dürener, die mit einem 2:1 über Borussia Mönchengladbach II in die Saison starteten, fanden die schnelle Antwort. Gooden traf zum Ausgleich (18.).

Im zweiten Durchgang wurde es dann noch mal turbulent. Adam Matuschyk flog auf Seiten der Dürener mit Gelb-Rot vom Platz (69.), doch es waren dennoch die Gastgeber, die die Führung durch Anas Bakhat übernahmen (77.). Das letzte Wort hatte allerdings dann doch noch S04, die durch Joey Müllers direkten Freistoß immerhin noch zum Ausgleich kamen (82.).

Besser lief es da für die Kölner. Die konnten bei Rot Weiss Ahlen nicht nur den ersten Sieg der Saison feiern, sondern auch die Tordifferenz vom ersten Spieltag gleich wieder ausbügeln und ins Positive rücken. An der Werse überzeugten die Schützlinge von Evangelos Sbonias und setzten sich deutlich mit 5:0 durch. Justin Diehl (15., 89.), Oliver Schmitt (36.) und ein Doppelschlag von Joao Arlete Pinto (62./65.) machten alles klar. Die Ahlener stehen dagegen ohne Punkt und mit 0:7-Toren früh in der Saison auf dem letzten Platz.

Und die Nachbarn von Fortuna Köln? Die taten sich ein wenig schwerer als noch am ersten Spieltag. Gegen Aufsteiger FC Wegberg-Beeck, der in der Vorwoche gegen Fortuna Düsseldorf II mit einem 1:0 überraschte, gab es letztlich aber Dank Justin Steinkötter (72.) doch einen 1:0-Sieg.

Apropos Fortuna Düsseldorf II. Auch am Flinger Broich wurde an diesem Samstag gespielt. Mit dem SC Paderborn II war der nächste Aufsteiger zu Gast – und erneut musste sich die Elf von Nico Michaty geschlagen geben. Diesmanl mit 0:2. Der SCP feierte nach dem Auftakt-Sieg gegen Gütersloh (3:2) den nächsten Sieg und legt den perfekten Saisonstart hin. Die Fortunen haben diesen derweil in den Sand gesetzt.





Gleich zwei Gewinner des ersten Spieltags trafen in Bocholt aufeinander. Dort war der SV Rödinghausen zu Gast, der sich zuletzt mit 2:0 gegen Ahlen durchsetzen konnte. Lange blieb es torlos am Hüntig, doch kurz vor Schluss war es Malek Fakhro, der die Bocholter per Foulelfmeter zum Sieg schoss und den perfekten Saisonstart klarmachte (88.). Fakhros dritter Saisontreffer!

Wäre da noch der Wuppertaler SV: Nach dem Auftaktsieg gegen Alemannia Aachen sorgte das Team von Hüzeyfe Dogan auch am 2. Spieltag für jede Menge Drama. Nach der Führung durch Charlison Benschop (9./FE.) und der Roten Karte gegen die Gladbacher (Maximilian Brüll, 54.). Schien eigentlich alles klar.

Doch plötzlich ließen sich die Wuppertaler die Butter vom Brot nehmen. Mika Schroers (67.). und Simon Walde (70.) schockten den WSV und drehten die Partie. Es gab allerdings noch die Nachspielzeit, die sich schon in Aachen als Wuppertaler Lieblingszeit entpuppte. Und tatsächlich: Auch diesmal drehte der WSV das Spiel in den Schlussminuten. Hüseyin Bulut (90. +5) und Damjan Marceta (90. +7) brachten den so wichtigen 3:2-Sieg.