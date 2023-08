1. FC Düren: Kozuki-Nachfolger gefunden - Dieser Spieler soll den Schalke-Profi ersetzen

Der 1. FC Düren hat kurz vor dem 2. Regionalliga-West-Spieltag der Saison 2023/2024 einen weiteren Zugang präsentiert.

Erst vor wenigen Tagen gab der 1. FC Düren, der das erste Saisonspiel bei Borussia Mönchengladbach II mit 2:1 gewann, die Verpflichtung von Stürmer Patrick Dulleck bekannt. RevierSport berichtete.

Dulleck könnte schon am Samstag (5. August, 14 Uhr) im Heimspiel, das im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck ausgetragen wird, sein Düren-Debüt feiern. Gegner ist der FC Schalke 04 II.

Schalke ist hier ein gutes Stichwort. Denn vor dieser Partie verpflichtete Düren Shoei Honda aus Japan. Und in der offiziellen Pressemitteilung heißt es: "Shoei Honda tritt die Nachfolge von Soichiro Kozuki beim 1. FC Düren an, der mittlerweile einen Profivertrag beim FC Schalke 04 hat. Shoei ist der nächste Neuzugang aus der Fußballschule des Dürener Fußball-Lehrers Gert Engels und soll die Außenbahn des Regionalligisten verstärken. Auch er hat das Trainingslager genutzt und Trainer Boris Schommers von seinen Qualitäten überzeugt. Der technisch gut ausgebildete Japaner kommt aus Amerika und kickte im letzten Jahr noch für die University of California, was die Kommunikation im Team deutlich erleichtert."

Große Fußstapfen für Honda. Denn Kozukis Entwicklung ist einfach nur grandios. Im Januar 2022 schloss sich Kozuki dem 1. FC an und gehörte zur Dürener Aufstiegsmannschaft in die Regionalliga West.

Ex-Dürener Kozuki startete auf Schalke durch

Im Sommer 2022 wechselte er dann zur U23-Mannschaft des FC Schalke. In 14 Einsätzen verbuchte der 22-Jährige, der ebenfalls an einer japanischen Universität fußballerisch ausgebildet wurde, 14 Scorerpunkte. Schalke-Cheftrainer Thomas Reis wurde auf Kozuki aufmerksam und beorderte ihn in die Bundesligamannschaft. Mittlerweile gehört der Japaner fest zum Schalker Zweitliga-Kader.

Bleibt abzuwarten, welchen weg Kozuki-Nachfolger Honda einschlägt. Er ist jedenfalls nach Dulleck (SSV Ulm), David Winke (KMSK Deinze), Marcel Damaschek (Alemannia Aachen), Julijan Popovic (BSV SW Rehden), Max Schreiber (Auersmacher), Ibish Ibishi (BW Friesdorf), Jan Ecke (Bayer Leverkusen U19) und Mustapha Chahrour (SF Düren) der neunte Dürener Zugang für die Saison 2023/2024.