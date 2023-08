SSVg Velbert: "Der Druck liegt bei Rot-Weiß Oberhausen"

Die SSVg Velbert ist perfekt in die neue Saison gestartet. Bei ihrer Regionalliga-Rückkehr feierten die Bergischen einen 2:0-Sieg gegen Lippstadt. Nun geht es zu RWO.

Das war ein Einstand nach Maß! Die SSVg Velbert hat einige Jahre benötigt, um in die Regionalliga West zurückzukehren. Am ersten Spieltag der Saison 2023/2024 gewann Velbert gegen den SV Lippstadt 08 mit 2:0.

Und: Markus Pazurek, Velberts "Königstransfer", spielte gleich über 90 Minuten und erzielte auch sofort einen Treffer. Pazurek: "Unsere Vorbereitung war nicht erfolgreich. Und dann legen wir solch ein gutes Spiel hin. Das ist der Klassiker: Vorbereitung semi, Ligastart top."

Der 34-Jährige ist der erfahrenste Spieler im Kader von Trainer Dimitrios Pappas. 154 Spiele in der 3. Liga und 181 Partien in der Regionalliga: Pazurek hat schon einiges erlebt. Und, wie ist die Velberter Mannschaft im Vergleich zu seinem Ex-Klub 1. FC Kaan-Marienborn, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger Platz sechs belegte?

"Mein Bauchgefühl hat gesagt, dass Velbert der richtige Schritt für mich ist. Und das hat sich bestätigt. Ich arbeite im Vertrieb der Firma Polygon und bin viel im Bergischen Land unterwegs. Das passt perfekt. Und die Mannschaft? Es zählt für uns nur der Klassenerhalt. Aber wenn wir nicht übertreiben, wenn jeder bis ans Ende geht, dann können wir Woche für Woche Überraschungen schaffen. Die Velberter Mannschaft muss sich nicht vor dem Kaan-Team des letzten Jahres verstecken", antwortet der erfahrene Ex-Profi.

Wir wollen an unsere gute Leistung gegen Lippstadt anknüpfen und überraschen. Mal schauen, was für uns am Freitag gehen wird. Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel in Oberhausen. Markus Pazurek

Nun geht es für Velbert zu Rot-Weiß Oberhausen. Auch RWO-Sportchef Patrick Bauder hält große Stücke auf das Team des ehemaligen Kleeblatt-Trainer Dimitrios Pappas - wie er gegenüber RevierSport betonte.

Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. Pazurek: "RWO hat zwar in Wiedenbrück verloren, aber gut gespielt. Sie sind ja an dem sensationellen Marcel Hölscher gescheitert. Jetzt wird das ein anderes Spiel: Freitagabend, erstes Heimspiel für RWO und die Niederlage in Wiedenbrück im Hinterkopf. Der Druck liegt ganz klar bei Rot-Weiß Oberhausen. Wir wollen an unsere gute Leistung gegen Lippstadt anknüpfen und überraschen. Mal schauen, was für uns am Freitag gehen wird. Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel in Oberhausen."