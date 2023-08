SV Lippstadt: Flügelflitzer darf gehen, Sportchef erwartet klare Reaktion gegen Aachen

Der SV Lippstadt hat den Saisonstart verpatzt. Beim Aufsteiger Velbert unterlag der SVL mit 0:2. Jetzt kommt Alemannia Aachen - einer der großen Titelfavoriten.

Der SV Lippstadt ist mit einem 0:2 bei Aufsteiger SSVg Velbert in die Saison gestartet. Ein enttäuschendes Ergebnis und ein sehr nüchterner Auftritt der Lippstädter.

Vor dem nächsten Match am Freitag (4. August, 19 Uhr) gegen Titelaspirant Alemannia Aachen erwartet Sportchef Dirk Brökelmann ein völlig anderes Gesicht der Mannschaft von SVL-Trainer Felix Bechtold.

Dirk Brökelmann über...

... den Saisonauftakt: "Wir sind von der ersten bis zur letzten Minute überhaupt nicht ins Spiel gekommen. In Velbert hat keiner der Spieler, die eingesetzt wurden, Normalform erreicht. Das war von vorne bis hinten schlichtweg enttäuschend."

... die Vorbereitung: "Wir hatten einer Sommervorbereitung, in der wir uns nach dem Umbruch erst einmal finden mussten. Es waren gute Spiele dabei, aber auch Partien, in denen man gesehen hat, dass wir noch Sand im Getriebe haben. Aber trotzdem: Wir sind mit einem guten Gefühl in die Spielzeit gegangen und haben uns in Velbert schon etwas Zählbares ausgerechnet."

... den Abstiegskampf: "Jede Saison ist für den SV Lippstadt einfach schwierig. Wir sind auch in dieser Serie, in unserer sechsten Regionalliga-West-Spielzeit in Folge, auf eine enge Kiste vorbereitet. Die Mannschaften, die letztes Jahr noch hinter uns standen, haben investiert. Da können wir nicht mithalten. Wir werden aber, wie immer, mit unseren begrenzten Mitteln versuchen, das Beste herauszuholen und am Ende damit erneut den Klassenerhalt zu feiern."

... Alemannia Aachen: "Ich möchte eine Reaktion der Mannschaft auf das Velbert-Spiel sehen. Dass das ein richtig dickes Brett ist, das wir zu bohren haben, ist uns klar. Wir müssen aber unsere Leistung abrufen, das ist unser primäres Ziel. Wenn wir es schaffen, unser Potential abzurufen, dann können wir jeden Gegner in dieser Liga bezwingen - auch Alemannia Aachen."

Thilo Altmann, Präsident des SV Lippstadt über die Zuschauerzahl gegen Aachen: "Wir rechnen mit 1000 Zuschauern, davon die Hälfte aus Aachen."

... das Zuschaueraufkommen: "Wenn wir am Freitagabend kein ausverkauftes Haus haben, dann weiß ich nicht, wann das sonst der Fall sein soll."

... weitere Transfers: "Felix Bechthold und ich haben einige Ideen. Wir müssen nur schauen, inwiefern wir diese auch realisieren können. Da müssen wir Geduld haben. Hakim Traore ist derweil für eine Vereinssuche freigestellt. Er spielt trotz Vertrag bis Sommer 2024 keine sportliche Rolle bei uns."