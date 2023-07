SV Rödinghausen: Rückkehrer aus Meister-Mannschaft - Vertragsauflösung mit Mittelfeldmann

Der SV Rödinghausen hat den Vertrag mit einem Mittelfeldmann aufgelöst und einen am Wiehen bekannten Ersatz verpflichtet.

Der SV Rödinghausen hat die Personalplanungen für die kommende Saison bereits früh angeschoben. Der Kader steht bereits seit einiger Zeit, jetzt hat der Regionalligist noch einmal nachjustiert.

Jan Bach hat den Verein verlassen. Mit dem 25 Jahre alten Mittelfeldspieler hat sich der SVR auf eine Vertragsauflösung geeinigt, der offene Gespräche vorausgegangen waren.

"Leider hatte Jan viel Verletzungspech in der vergangenen Saison und ist dadurch nicht so zum Zuge gekommen, wie es sich beide Seiten erhofft hätten. Er ist ein guter Typ, dem wir für seine Zukunft alles Gute wünschen", sagt Sportchef Alexander Müller über Bach, der 13 Pflichtspiel-Einsätze für Rödinghausen sammelte. Der neue Klub des gebürtigen Darmstädters steht auch schon fest: Er wechselt zu TuS Koblenz in die Südwest-Staffel der vierten Liga.

Einen neuen Mittelfeldspieler haben die Ostwestfalen bereits verpflichtet. Mit Eros Dacaj handelt es sich um einen alten Bekannten: Der 26-Jährige trug das SVR-Trikot bereits zwischen 2018 und 2020. Er war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die in der Corona-Saison 2019/20 die Meisterschaft holte.

Rödinghausen: Dacaj kehrt aus Elversberg zurück

Anschließend wechselte der Deutsch-Kosovare zur SV Elversberg. Auch dort holte er in den Regionalliga-Titel und feierte in der abgelaufenen Saison den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Sportlich spielte Dacaj dabei nur eine Nebenrolle. Er bestritt 14 Drittliga-Partien und stand nie in der Startelf. Die Gesamtbilanz von 83 Einsätzen und 13 Toren sowie 17 Vorlagen für Elversberg kann sich dennoch sehen lassen.

Sportchef Müller zum Neuzugang: "Wir freuen uns sehr mit Eros einen Spieler zurückzubekommen, der enorme Qualitäten bei Standards besitzt und technisch sehr versiert ist. Er hat in Elversberg eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt und zwei Aufstiege gefeiert. Wir kennen ihn sehr gut und freuen uns, dass er uns erneut verstärken wird."

Zuvor hatte Rödinghausen mit Simon Engelmann einen weiteren Aufstiegsspieler von einer Rückkehr an den Wiehen überzeugen können. Insgesamt wurden zehn Neuzugänge verpflichtet.