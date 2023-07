Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat einen neuen Kapitän. Einen Neuzugang. Auch der Mannschaftsrat steht bei den Kaiserstädtern.

Bastian Müller wird Alemannia Aachen in der Saison 2023/2024 als Kapitän aufs Feld führen. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der 31-jährige Neuzugang, der erst in diesem Sommer vom Wuppertaler SV zu den Kaiserstädtern zurückkehrte, erhielt demnach bei der Wahl der Mannschaft die meisten Stimmen.

Sasa Strujic, ebenfalls 31 Jahre alt und Rückkehrer (TSV Steinbach), wird Müller vertreten. Marc Brasnic, Nils Winter und Frederic Baum (als Vertreter der U23-Spieler) komplettieren den Mannschaftsrat des Regionalligisten.

„Basti ist in den letzten Jahren zu einer Persönlichkeit gereift. Er weiß über seine Erfahrung als Fußballer hinaus auch als Familienvater, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Seine Position als zentraler Mittelfeldspieler hilft zudem auch auf dem Platz voran zu gehen. Wir sind uns sicher, dass Basti ein guter Kapitän der Alemannia sein wird“, sagte Trainer Helge Hohl über den neuen Kapitän.

Alemannia Aachen: Rückkehrer Müller nennt Kapitänsamt "Herzensangelegenheit"

Müller, der beim SC Paderborn und dem SC Verl ausgebildet wurde, landete nach den Stationen FC Bayern München II und Fortuna Düsseldorf bei der Alemannia, wo er zwischen 2014 und 2016 insgesamt 40-mal in der Regionalliga West auflief. Im Anschluss zog es ihn zum SV Waldhof Mannheim, wieder SC Verl, Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV, ehe er diesen Monat wieder in Aachen aufschlug.

„Es ist eine große Verantwortung, aber eine absolute Ehre und eine Herzensangelegenheit die Alemannia als Kapitän in die Saison zu führen“, sagte Müller und betonte: „Wir freuen uns alle schon riesig auf die Saison und können das erste Heimspiel gegen Wuppertal kaum abwarten“, äußert sich Müller zu seinem neuen Amt.

Alemannia Aachen - das sind die Transfers des Sommers

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet, Dustin Willms (alle Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt).