Alemannia Aachen: Erster Zugang perfekt! WSV-Leistungsträger kommt

Alemannia Aachen hat seinen ersten externen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Es ist ein alter Bekannter am Tivoli.

Nach den fünf Vertragsverlängerungen mit Spielern aus dem aktuellen Kader - RevierSport berichtete - hat Alemannia Aachen den ersten externen Zugang für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Bastian Müller wird in der kommenden Saison wieder im Trikot der Alemannia auflaufen. Er kommt vom Wuppertaler SV. Der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler war bereits 2014 bis 2016 bei den Schwarz-Gelben.

"Bastian hat nach seiner Auszeit in Wuppertal als Stammkraft gezeigt, was er kann. Durch seine enorme Erfahrung und Mentalität spielt er in unseren Plänen für die kommende Saison eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, mit Basti einen zentralen Mittelfeldspieler zu bekommen, der die Mannschaft führen und lenken kann und darüber hinaus den Verein schon aus der Vergangenheit kennt", freut sich Alemannia Aachens Geschäftsführer Sascha Eller über die Müller-Rückkehr.

Dieser ist in der laufenden Saison ein Leistungsträger beim Wuppertaler SV. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in 22 Begegnungen zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Bastian Müller in Zahlen: SC Verl: 67 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen Fortuna Düsseldorf II: 51 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen Rot-Weiß Oberhausen: 48 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen Alemannia Aachen: 45 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen Alemannia Aachen II: 9 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen FC Bayern München II: 29 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Wuppertaler SV: 23 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage SV Waldhof Mannheim: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

Müller zu seinem Aachen-Wechsel: "Der Plan, den die Verantwortlichen der Alemannia mir für die Zukunft des Vereins vorgestellt haben, hat mich voll überzeugt, nach Aachen zurückzukehren. Ich freue mich riesig auf die bevorstehenden Aufgaben und darauf, auf dem Tivoli vor diesen großartigen Fans wieder auflaufen zu dürfen."

Müller zog es nach seinen zwei Jahren in Aachen in die Regionalliga Südwest zum SV Waldhof Mannheim. Über den SC Verl und Rot-Weiß Oberhausen landete er wieder in der West-Staffel, bevor er seine Karriere in der Saison 2021/22 für ein Jahr unterbrach und sich auf Mallorca selbstständig machte - RevierSport berichtete.

Im Anschluss an die Mallorca-Zeit wechselte er im Sommer 2022 nach Wuppertal. Hier wurde Müller in der jetzt laufenden Saison beim WSV sofort wieder zum Stammspieler und Leistungsträger. Nachdem der Mittelfeldspieler in Bielefeld, Paderborn und Verl ausgebildet wurde, hat er im Herrenbereich bis heute in über 200 Spielen in der Regionalliga gespielt. Zudem hat er für die Zweitvertretung des FC Bayern München sieben Spiele in der 3. Liga absolviert.