Fortuna Düsseldorf: 18 Scorer in 53 Einsätzen - Zugang für die U23 aus einer Bundesliga-Reserve

Fortuna Düsseldorf hat eine weitere Verstärkung für sein U23-Team geholt. Der neue Mann kommt aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen.

Beim U23-Team von Fortuna Düsseldorf gab es in diesem Sommer schon zahlreiche Transfers. Nun haben die Landeshauptstädter einen weiteren Neuzugang fix gemacht: Min-woo Kim wechselt in die Regionalliga-Mannschaft, die am Samstag eine deutliche Testspiel-Niederlage gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Düren kassierte (0:4). Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 21-jährige Japaner kommt aus der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Werder Bremen nach Düsseldorf. Er soll die Offensive der Fortuna verstärken. Der Mittelfeldspieler ist flexibel einsetzbar. Vor zwei Jahren wagte er den Schritt aus seiner Heimat nach Deutschland und heuerte in Bremen an. Kims Bilanz seither: 61 Einsätze in der Regionalliga Nord mit neun Treffern und elf Vorlagen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Verpflichtung von Min-Woo realisieren konnten", wird Stefan Vollmershausen, Sportlicher Leiter des Düsseldorfer NLZ, zu der Verpflichtung zitiert. "In der vergangenen Saison zählte er in der Regionalliga Nord zu den auffälligsten Spielern auf seiner Position und überzeugte mit konstant starken Leistungen. Mit seiner Variabilität wird er unsere Optionen im Kader nochmal erweitern und kann auf Anhieb eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen."

Kim ist bislang der elfte Neuzugang der Fortuna. Derweil haben neun Spieler die Zweitvertretung verlassen.

Fortuna Düsseldorf U23: Transfers im Überblick (Stand 1. Juli)

Zugänge: Min-woo Kim (Werder Bremen II), Deniz-Fabian Bindemann (Preußen Münster), Fabian Eutinger (TSV Rain/Lech), Kilian Skolik, Nico Petritt (beide Rot-Weiß Oberhausen), Ben Zich (Borussia Mönchengladbach II), Luca Majetic (VfB Hilden), King Manu (MSV Düsseldorf), Enes Yilmaz, Lennard Wagemann (beide eigene U19)

Abgänge: Tom Geerkens (Arminia Bielefeld), Mert Göckan (Wuppertaler SV), Niko Vukancic (Erzgebirge Aue), Justin Seven (Mainz 05 II), Luca Thissen (SV Straelen), Marcel Mansfeld, Glenn Dohn, Kingsley Marcinaek, Daniel-Brice Ndouop (alle Ziel unbekannt)