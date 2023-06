SV Rödinghausen: Talentschmiede! Diese Spieler und Trainer haben Sprung in Profifußball geschafft

Der SV Rödinghausen leistet einfach gute Arbeit. Das belegt auch die folgende Übersicht der Spieler- und Trainerentwicklung der letzten Jahre.

Der SV Rödinghausen wird von einigen Traditionsklubs oder besser gesagt, deren Fans, als ein "Dorfklub" irgendwo in Ostwestfalen verspottet.

Doch das, was dieser Verein mit Alexander Müller als Sportchef und Geschäftsführer an der Spitze leistet, ist einfach phänomenal. Dass das Unternehmen "Küchen Häcker" den Verein finanziell unterstützt, ändert nichts daran, dass in Rödinghausen hervorragende Arbeit geleistet wird. Denn das Geld muss schließlich auch vernünftig eingesetzt werden.

Nach dem jüngsten Transfer eines ehemaligen Rödinghauseners, nämlich Omar Haktab Traoré vom VfL Osnabrück zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim, haben wir mal geschaut, welche Spieler und Trainer in den letzten Jahren den Weg über den SV Rödinghausen in den Profifußball genommen haben. Vorweg: Es sind eine Menge!

Spieler- und Trainerentwicklung des SV Rödinghausen in der Übersicht:

Marius Bülter: Der Noch-Schalke-Profi wechselte einst vom SuS Neuenkirchen nach Rödinghausen. Über Magdeburg und Union Berlin schaffte er es zum FC Schalke. Nach dem Abstieg der Gelsenkirchener wird er wohl in der 1. Bundesliga bleiben. Die TSG Hoffenheim will ihn unbedingt verpflichten.

Haktab Omar Traoré: Ihn holte der SV Rödinghausen im Januar 2018 aus der Vereinslosigkeit zum Wiehen. Über den KFC Uerdingen und VfL Osnabrück führte sein Weg nun zum 1. FC Heidenheim in die 1. Bundesliga.

Fabian Kunze: Er kam einst aus der U17 des FC Schalke 04 nach Rödinghausen und steht mittlerweile bei Zweitligist Hannover 96 unter Vertrag.

Leon-Oumar Wechsel: Der Torwart kam aus der U17 von Blau-Weiß Lohne zum SVR und unterschrieb nun einen Profivertrag bei Hannover 96.

Ba-Muaka Simakala: Er kam von der SV Elversberg, stand dort auf dem Abstellgleis, nach Rödinghausen und schoss den VfL Osnabrück in der vergangenen Saison mit vielen Toren in die 2. Bundesliga.

Niklas Wiemann: Der Defensivspezialist wechselte einst von der U23 des Hamburger SV nach Ostwestfalen. Jetzt steht er bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück unter Kontrakt.

Tiago Estevão: Diesen talentierten Torwart verpflichtet Rödinghausen vom FC Wegberg-Beeck. Nun geht es für den gebürtigen Portugiesen in der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga weiter.

Lars Lokotsch: Der Stürmer, der in der kommenden Saison für Drittligist SC Verl auf Torejagd geht, scoutete Rödinghausen vom FC Herkenrath.

Franz Pfanne: Einst holte Rödinghausen den heutigen BVB-U23-Kapitän als unbekannten Akteur von Budissa Bautzen aus der Regionalliga Nordost.

Enrico Maaßen: Unbekannt, dass war für viele auch Enrico Maaßen als der SV Rödinghausen ihn vom SV Drochtersen-Assel verpflichtete. Heute ist er Bundesliga-Trainer beim FC Augsburg.

Sebastian Block: Maaßens Vertrauter absolvierte beim SV Rödinghausen seine erste Trainerstation nach der aktiven Karriere. Heute ist er Maaßens Co-Trainer in Augsburg.