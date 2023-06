Regionalliga: Für den Sturm - Nächster Hochkaräter für Trainer Christian Neidhart

Die Kickers Offenbach wollen in der kommenden Saison 2023/2024 endlich in die 3. Liga aufsteigen. Dafür verpflichtet der OFC auch Hochkaräter.

Wenige Tage nach dem Transfer von Dimitrij Nazarov, der vom FC Erzgebirge Aue zu Kickers Offenbach wechselt und eine Erfahrung von 251 Zweitliga- und 67 Drittligaspielen zum Regionalliga-Südwest-Vertreter kommt, hat der OFC den nächsten Hochkaräter verpflichtet.

Der neue Kickers-Trainer Christian Neidhart, der in der Saison 2021/2022 Rot-Weiss Essen in die 3. Liga führte, darf sich auf Stürmer Marcos Alvarez freuen. Der gebürtige Gelnhäuser wechselt vom SV Meppen an den Bieberer Berg und bringt Zweitliga-, Drittliga- und polnische Erstligaerfahrung mit.

In Zahlen: Alvarez spielte ein Mal in der 1. Bundesliga, 34 Mal (13 Tore) in der 2. Bundesliga, 181 Spiele (35 Tore, 39 Vorlagen) in der 3. Liga und 31 Partien (drei Tore, sechs Vorlagen) in der polnischen Ekstraklasa. Für die 4. Liga ist diese Vita auf jeden Fall eine Ansage!

"Marcos Alvarez ist ein torgefährlicher Mittelstürmer, der bei all seinen Stationen, bei denen er bisher gespielt hat, seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Er ist nicht weit von Offenbach geboren, deshalb hat er natürlich auch die räumliche Beziehung zu Kickers Offenbach. Er ist jemand, der mit seiner Leistung und mit seinem Auftreten eine Mannschaft mitreißen kann. Wir freuen uns, dass er den Weg zum OFC gefunden hat", sagt OFC-Geschäftsführer Sport Christian Hock.

Ich kenne den Verein, weiß was die Fans sehen wollen, was erwartet wird und was die Ziele des Vereins sind. Dafür werde ich mich zerreißen. Marcos Alvarez

Alvarez ergänzt: "Ich komme hier aus der Region, habe die ganze Zeit den OFC verfolgt, hier auch selbst meine ersten Schritte im Leistungssport gemacht. Ich kenne den Verein, weiß was die Fans sehen wollen, was erwartet wird und was die Ziele des Vereins sind. Dafür werde ich mich zerreißen. Die Gespräche mit Christian Hock und Christian Neidhart liefen sehr professionell, sehr klar, beide Seiten haben absolut Lust auf die Zusammenarbeit. Ich werde für den OFC alles in die Waagschale werfen."