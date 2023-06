1. FC Bocholt: 25-maliger Bundesligastürmer im Training - Schalke-Test ausverkauft

Der 1. FC Bocholt ist in die Sommervorbereitung 2023/2024 gestartet. Mit dabei sind aktuell auch zwei Spieler, die noch keinen neuen Vertrag ab dem 1. Juli 2023 besitzen.

Seit einigen Tagen lässt Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, seine Schützlinge schwitzen. Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft am Hünting.

Auf zwei, vielleicht drei Positionen könnten sich die Bocholter noch Verstärkungen vorstellen. Und so nimmt Hirsch aktuell auch zwei Spieler unter die Lupe.

Orhan Ademi, 31-jähriger Stürmer, muss sich eigentlich weniger vorstellen. Denn der Schweizer ist kein Unbekannter. 25 Erst-, 65 Zweit- und 153 Drittliga-Spiele hat der Angreifer allein in Deutschland bestritten. Hinzu kommen 94 Spiele in der 2. Liga in Österreich und acht Erstligaspiele in Rumänien.

81 Treffer hat Ademi dabei erzielt, der Angreifer hat auch einen Blick für den Nebenmann, was 32 Torvorlagen dokumentieren. Hier dürfte sich eher die Frage stellen, ob Ademi, der zuletzt beim Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg unter Vertrag stand, für den 1. FC Bocholt zu finanzieren.

Bis zum Ende des Jahres 2022 stand der Schweizer, der auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft besitzt, beim rumänischen Erstligisten UTA Arad unter Vertrag. Hier kam er zu lediglich acht Einsätzen, erzielte aber keinen Treffer. Im Januar 2023 wechselte er dann für sechs Monate nach Oldenburg.

Ademi hat auch eine Vergangenheit beim MSV Duisburg. Für die Zebras ist er von 2020 bis 2022 auf Torejagd gegangen - recht erfolgreich: 69 Einsätze, 20 Tore, sechs Vorlagen! Bleibt abzuwarten, ob Ademi und Bocholt zueinanderfinden.

Neben Ademi stellt sich aktuell auch Mittelfeldspieler Haris Mesic am Hünting vor. Der 20-Jährige steht steht noch beim niederländischen Zweitligisten De Grafschaap Doetinchem unter Vertrag.

Schalke-Spiel ausverkauft!

Ob Ademi oder/und Mesic für Bocholt im Testspiel gegen den FC Schalke 04 (Donnerstag, 6. Juli, Anstoß 18 Uhr) mitmischen werden, ist noch fraglich. Fest steht aber jetzt schon, dass die Kulisse beeindruckend sein wird. 3500 Fans werden am Hünting zugegen sein. Kurzum: das Spiel ist ausverkauft!

1. FC Bocholt - Transfers im Überblick:

Zugänge: Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Dustin Heveling (eigene U19), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (Düdelingen/Luxemburg), Florian Mayer, Ali Barak (beide Roda Kerkrade), Bogdan Shubin (FC Schalke 04 II), Leon Gino Schmidt (SF Lotte), Willi Reincke (SC Verl, ausgeliehen)

Abgänge: Florian Abel (KFC Uerdingen), Dario Schumacher (TVD Velbert), Kevin Grund, Marcel Platzek, Sebastian Wickl (alle SV Schermbeck), Mika Hanraths (Alemannia Aachen), Florian Abel (KFC Uerdingen), Andre Bugla (BW Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen), Gordon Wild (TuS Bövinghausen), Jeffrey Obst (FC Gütersloh), Tim Winking (Schonnebeck), Jona Scholz, Stephané Mvibudulu, Leander Goralski (alle Ziel unbekannt)