SV Meppen holt Stammspieler aus der Regionalliga West

Der SV Meppen hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga weitere Personalien geklärt. Ein neuer Spieler kommt aus der Regionalliga West.

Die Kaderplanung beim SV Meppen läuft nach dem Abstieg aus der 3. Liga auf Hochtouren.

Gleich zwei Neuzugänge haben die Emsländer an diesem Montag für die kommende Saison in der Regionalliga Nord präsentiert. Einer von ihnen kommt aus der West-Staffel: Tim Möller, der zuletzt beim SV Lippstadt unter Vertrag stand und dort ein wichtiger Faktor war.

In Meppen hat der 24-jährige Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. "Die Gespräche waren durchweg positiv. Ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Saison und hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben werden", sagt Möller.

Möller spielte seit Anfang 2022 in Lippstadt und stammt aus dem Nachwuchs des VfL Osnabrück. Für den Meppener Rivalen lief er auch schon in der 2. Bundesliga und 3. Liga (jeweils drei Spiele) auf. In der Regionalliga kommt Möller auf 63 Einsätze in den Trikots von Lippstadt und Sportfreunde Lotte.

SV Meppen: Schmidt kommt aus Schweinfurt, Fedl verlängert

"Mit Tim haben wir einen Spieler an Bord, der nicht nur über reichlich Spielpraxis verfügt, sondern auch bereits Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt hat", freut sich Cheftrainer Ernst Middendorp auf den Neuzugang.

Zudem verpflichtete der SVM mit Bennet Schmidt einen neuen Torhüter. Der 23-Jährige kommt ebenfalls aus der vierten Liga, er lief bislang für den 1. FC Schweinfurt in der Bayern-Staffel auf. Dort bestritt er in der abgelaufenen Runde 23 Partien.

Damit stehen die Meppener jetzt bei vier Neuzugängen. Neben Schmidt und Möller hat sich der Verein mit Niclas Wessels (eigene U19) und Leon Kugland (Kickers Emden) verstärkt.

Und es gab noch eine weitere Personalmeldung an diesem Montag. Jonas Fedl hat sich trotz Abstieg für einen Verbleib entschieden und einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Der 24-jährige Abwehrmann gehörte in der letzten Hinrunde zum Stammpersonal, fiel dann lange aufgrund einer Verletzung aus. In der Endphase der Saison meldete er zurück. Und auch in der nächsten Spielzeit wird er das Meppener Trikot tragen.