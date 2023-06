SV Lippstadt: U19-Spieler erhält Regionalliga-Vertrag - Verstärkung aus Liga drei kommt

Der SV Lippstadt 08 hat zwei weitere Talente an den Verein gebunden. Beide werden in der kommenden Saison zum Regionalliga-Kader gehören.

Der SV Lippstadt 08 unterstreicht erneut seinen Ruf, junge Spieler an den Seniorenfußball heranzuführen und hat den 20-jährigen Iker Luis Kohl sowie den 19-jährigen Daniel Stein mit Verträgen für die erste Mannschaft ausgestattet. Kohl hat in Lippstadt einen Vertrag bis 2024, Daniel Stein gleich bis 2025 unterschrieben.

Kohl kommt vom Sportclub Verl, bei dem er nach seinem Wechsel vom SV Rödinghausen vier Jahre aktiv war. In der letzten Saison gehörte der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler zum Kader der ersten Mannschaft in Liga drei, war aber vornehmlich für die Verler Reserve (19 Spiele/3 Tore) aktiv.

Stein kam nach Stationen in den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund bereits 2021 zum SV Lippstadt und war für die U19 aktiv. In der abgelaufenen Saison wurde Stein bereits mehrfach in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen. Fortan werden beide Nachwuchsspieler zum festen Kader des Regionalliga-Teams gehören.

"Das sind zwei gute Jungs, die bei uns alle Zeit der Welt bekommen, sich zu entwickeln. Ich traue Ihnen in dieser Saison auf jeden Fall einen großen Sprung zu", freut sich Dirk Brökelmann, Sportchef beim SV Lippstadt 08, auf die vielversprechenden Talente.

Der Kader 2023/2024 des SV Lippstadt 08 im Überblick:

Tor: Christopher Balkenhoff, Steffen Westphal, Benjamin Aust

Abwehr: Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Ali Cirak, Elias Demirarslan (beide SC Preußen Münster II), Kiyan Sadeghi (eigene U19)

Mittelfeld: Phil Josef Mehn, Lars Holtkamp, Fatih Ufuk, Seung-won Lee, Hakim Traore, Lewin D‘Hone (Wuppertaler SV), Fabian Lichte, Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Straelen), Maximilian Franke, Iker Luis Kohl (beide SC Verl, ausgeliehen), Tim-Luca Zimpel (1. FC Kaan-Marienborn)

Angriff: Viktor Maier, Wladimir Wagner, Gerrit Kaiser, Louis Neugebauer, Daniel Stein (beide eigene U19)