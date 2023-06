Ob der 1. FC Düren in der Regionalliga West weiter spielen darf oder nicht, steht noch nicht fest. Aber eine andere Zulassungsfrage wurde nun beantwortet.

Der FC Hennef, Meister der Mittelrheinliga, verzichtet auf den Aufstieg in die Regionalliga West. Nutznießer ist Vize-Meister FC Wegberg-Beeck. Im Kreis Heinsberg ist die Freude über die Rückkehr in die 4. Liga groß.

"Der Fußball Verband Mittelrhein hat uns am Mittwoch darüber informiert, dass der FC Hennef von seinem Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen wird. Entsprechend werden wir nun als Vize-Meister der Mittelrheinliga unsererseits das Recht zum Aufstieg wahrnehmen", sagt Beecks Vorsitzender Marcus Johnen.

"Wir wollten am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Hennef aufsteigen. Nur weil wir dann ein schlechtes Spiel gemacht haben, hat sich ja nichts an unserem eigentlichen Ziel geändert", hatte Beecks Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers am Dienstag noch erklärt. "Sollte Hennef nicht melden, stehen wir bereit", betonte Tellers weiter. Dieses Szenario ist nun eingetreten.

Die neue Saison startet bereits am letzten Juli Wochenende. Für den FC Wegberg-Beeck ist es der mittlerweile vierte Aufstieg in die Regionalliga.

Düren-Entscheidung muss bis zum 30. Juni fallen

Doch knappe sieben Wochen vor dem Auftakt der kommenden Saison - der erste Spieltag ist für den das letzte Juli-Wochenende angesetzt - steht das Teilnehmerfeld immer noch nicht endgültig fest. Spätestens am 30. Juni müssen alle Entscheidungen stehen, denn der 1. Juli markiert den formellen Beginn des neuen Spieljahres.

Die Frage in der Regionalliga West ist weiterhin: Was wird mit dem 1. FC Düren? Eine finale Antwort auf die Lizenzfrage steht weiterhin aus. Nachdem dem Aufsteiger die Zulassung verweigert wurde, deutete zuletzt vieles daraufhin, dass der FCD einen Zwangsabstieg umgehen kann. In den nächsten Tagen ist hier mit einer Entscheidung zu rechnen.

Sollte Düren keine Lizenz erhalten, dann würde die Regionalliga West mit 17 Mannschaften in die Saison 2023/2024 gehen. Denn die Absteiger SV Straelen und SG Wattenscheid 09 haben für die Regionalliga nicht gemeldet. Der 1. FC Kaan-Marienborn zieht sich in die Kreisliga C zurück.