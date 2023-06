TuS Bövinghausen: Nächster Transfer! Neuer Torwart ist da - Stürmer wird gesucht

Der TuS Bövinghausen macht unaufhaltsam weiter mit seiner Saisonplanung für 2023/2024. Nun wurde ein Torwart vorgestellt.

Der TuS Bövinghausen hat seinen Spieler Nummer 13 verpflichtet. Diesmal handelt es sich um einen Schlussmann, der den abgewanderten Joshua Mroß (ASC 09 Dortmund) als Nummer eins im TuS-Tor ersetzen soll.

Finn Kotyrba hat einen Vertrag in Dortmund-Bövinghausen unterschrieben und wird sich mit Ricardo Seifried um den Status der Nummer ein im TuS-Kader duellieren. Der 19-Jährige kommt aus der U19-Bundesliga, in der er für den VfL Bochum zwischen den Pfosten stand.

In 21 Begegnungen kassierte Kotyrba in der abgelaufenen Saison 28 Gegentore und spielte sechsmal zu Null. Nun verlässt er den VfL nach drei Jahren Richtung Oberliga Westfalen zum TuS Bövinghausen.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Finn dem TuS Bövinghausen angeschlossen hat. Er bringt alles mit, um eine herausragende Saison zu spielen. Er war in dieser Spielzeit die klare Nummer eins der U19 des VfL Bochum und hat sehr starke Leistungen gezeigt. Mit Finn, Ricardo und Cedric sind für für die Torwartposition in der kommenden Spielzeit sehr gut aufgestellt", erklärt Christian Knappmann.

TuS Bövinghausen: Königs und Kramer kommen nicht - Enzo Wirtz vielleicht

Ein torgefährlicher Stürmer wird noch gesucht. Denn Marco Königs (zuletzt Wuppertaler SV) und Christopher Kramer (Weiche Flensburg) werden nicht kommen. RevierSport hatte vom Bövinghausener Interesse dieser Regionalliga-Angreifer berichtet.

Derweil könnte ein anderer Stürmer aus der 4. Liga in Bövinghausen anheuern. Wie unsere Redaktion erfuhr, will der TuS Enzo Wirtz an die Provinzialstraße locken. Wirtz spielte in der vergangenen Saison für den 1. FC Kaan-Marienborn und erzielte in 30 Spielen acht Treffer, drei weitere Tore bereitete er vor.

Der 27-Jährige lief schon für Klubs wie Wuppertaler SV (67 Spiele, 9 Treffer), Rot-Weiss Essen (43, 14), Bonner SC (4, 2), SV Rödinghausen (40, 6), FC Wegberg-Beeck (37, 6) und 1. FC Mönchengladbach (16, 4) auf. Wirtz kommt auf insgesamt 203 Regionalliga-Einsätze (40 Tore).