TuS Bövinghausen: Diese beiden Top-Stürmer stehen auf dem Zettel - Lippstadt-Angreifer kommt

Der TuS Bövinghausen hat in der kommenden Saison Großes vor und plant dementsprechend seinen Kader. Ein Stürmer ist fix, zwei weitere Angreifer sind im Gespräch.

Warum der TuS Bövinghausen den Abgängen von Elmin Heric (14 Saisontore, wechselt zum TuS Erndtebrück, Anm. d. Red.) und Kaniwar Uzun (19 Treffer, Ziel unbekannt) nicht hinterher trauert, beweisen die Gespräche mit diesen beiden Top-Stürmern.

Wie RevierSport erfuhr, verhandelt der Dortmunder Oberligist mit Marco Königs (Wuppertaler SV) und Christopher Kramer (Weiche Flensburg). Königs (33) kam in der vergangenen Saison auf 16 Einsätze für den WSV und absolvierte in seiner Karriere insgesamt 190 Drittligaspiele (39 Tore) und 28 (kein Treffer) Einsätze in der 2. Bundesliga. Hinzu kommen 142 Begegnungen (38) in der Regionalliga.

Die Vita des ebenfalls 33-jährigen Kramers kann sich auch sehen lassen. Der ehemalige WSV-Stürmer erzielte in der abgelaufenen Serie in 31 Einsätzen zwölf Buden für Flensburg. Insgesamt blickt Kramer auf 278 Einsätze in der Regionalliga zurück, in denen er satte 114 Treffer erzielte.

"Wir wollen auf der Position im Angriff richtig Qualität haben. Mit Kramer oder Königs hätten wir genau diese Qualität, die wir auf dieser Position suchen. Das sind Spieler, die stark mit dem Rücken zum Tor sind, die viel Wucht in der Box besitzen. So einen Mann suchen wir. Beide Spieler sind für die Oberliga absolute Top-Leute. Auch, wenn Marco Königs in Wuppertal in dieser Saison wenig Einsatzzeiten hatte, wissen wir um seine große Qualität. Er hat nie gemeckert, wenn er draußen war, er ist ein absoluter Teamplayer", erklärt Christian Knappmann gegenüber RevierSport.

Beide sind noch heiß auf Fußball und würden super in unsere Mannschaft passen. Wir müssen schauen, wie das am Ende ausgeht Knappmann über Königs und Kramer

Der Cheftrainer des TuS Bövinghausen ergänzt: "Kramer ist in Flensburg immer noch eine Tormaschine. Er hat in der Hinrunde zweistellig getroffen und ist erst nach dem Trainerwechsel ins zweite Glied gerückt. Er ist ein aufgeräumter Junge und sehr ambitioniert. Beide sind noch heiß auf Fußball und würden super in unsere Mannschaft passen. Wir müssen schauen, wie das am Ende ausgeht." Knappmann betont auch: "Am Ende werden wir nur einen dieser beiden Spieler verpflichten."

Stichwort Verpflichtung: Nach RS-Informationen werden Königs oder Kramer in der neuen Saison mit Luis Ortmann einen weiteren Sturmkollegen haben. Denn der 21-Jährige wechselt vom SV Lippstadt zum TuS Bövinghausen und soll zum Wochenende hin beim hoch ambitionierten Oberligisten aus Dortmund offiziell vorgestellt werden.