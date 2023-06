SV Lippstadt: Auch Schalke II war interessiert - Zwillinge wechseln zum SVL

Der SV Lippstadt hat ein Zwillings-Paar vom Regionalliga-Absteiger SV Straelen verpflichtet und dabei im Rennen auch einen Liga-Konkurrenten ausgestochen.

Niek und Joep Muns­ters neh­men beim SV Lippstadt 08 eine neue sport­li­che He­raus­for­de­rung an. Bereits in der Sai­son 2021/22 wa­ren die Zwil­lin­ge fes­ter Best­and­teil des Pro­fi­ka­ders beim VVV Venlo un­ter Trai­ner Jos Lu­hu­kay und ka­men auf ins­ge­samt 15 Li­ga­spie­le. In der Re­gi­o­nal­li­ga West ste­hen mittlerweile bei Niek 27 Spie­le und bei Joep 30 Spie­le auf dem Zettel. Beide machten diese Begegnungen für den SV Straelen, wo sie zuletzt unter Vertrag standen. "Es ist et­was Be­son­de­res für mich, auch in Lippstadt wie­der mit mei­nem Bru­der zu­sam­men­zu­spie­len. Wir ge­nie­ßen das sehr und ge­ben uns gerne ge­gen­sei­tig Feed­back", freu­t sich der 21-Jäh­ri­ge Joep über den ge­mein­sa­men Wech­sel. "Der SV Lippstadt 08 hat wie kaum ein an­de­rer Club ein gol­de­nes Händ­chen, jun­ge Spie­ler an den Pro­fi­be­reich he­ran­zu­füh­ren. Trai­ner Fe­lix Becht­hold und Sport­di­rek­tor Dirk Brö­kel­mann ste­hen für einen mo­der­nen und er­folg­rei­chen An­griffs­fuss­ball. Die­se As­pek­te ga­ben für uns den Aus­schlag, dass wir uns für Lippstadt ent­schieden ha­ben", ergänz­t Niek. Ne­ben dem SV Lippstadt stan­den die bei­den Zwil­lin­ge bei wei­te­ren Klubs – vor allem aus dem Wes­ten – auf dem Zet­tel. Unter an­de­rem war nach RevierSport-Informationen auch die U23 des FC Schal­ke 04 interessiert. "Un­ser Trai­ner Fe­lix Bech­told steht bekannterweise für ball­be­sitzo­ri­en­tier­ten Of­fen­siv­fuß­ball. Niek und Joep sind da­für ge­nau die rich­ti­gen Spielertypen und pas­sen damit pe­r­fekt in un­ser Beu­tes­che­ma", freut sich Lippstadts Sport­di­rek­tor Dirk Brö­kel­mann über den ge­lun­ge­nen Trans­fer­coup.

Der SV Lippstadt hat - Stand: 9. Juni 2023 - 21 Spieler für die Spielzeit 2023/2024 unter Vertrag.

Der Kader 2023/2024 des SV Lippstadt 08 im Überblick:

Tor: Christopher Balkenhoff, Steffen Westphal, Benjamin Aust

Abwehr: Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Ali Cirak, Elias Demirarslan (beide SC Preußen Münster II), Kiyan Sadeghi (eigene U19)

Mittelfeld: Phil Josef Mehn, Lars Holtkamp, Fatih Ufuk, Seung-won Lee, Hakim Traore, Lewin D‘Hone (Wuppertaler SV), Fabian Lichte, Joep Munsters, Niek Munsters (beide SV Straelen)

Angriff: Viktor Maier, Wladimir Wagner, Gerrit Kaiser, Louis Neugebauer (eigene U19)