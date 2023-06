Regionalliga: Früherer Torwart vom VfL Bochum hat einen neuen Verein

Verstärkung für die Stuttgarter Kickers: Ein erfahrener Schlussmann mit VfL Bochum-Vergangenheit kommt zum Regionalliga-Aufsteiger.

Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest mit 15 Punkten Vorsprung hat sich Traditionsverein Stuttgarter Kickers auf der Torhüterposition verstärkt. Mit Felix Dornebusch kommt ein Torwart mit Zweitliga-Erfahrung an den Neckar.

Dornebusch wechselte erst im Winter nach Oldenburg, konnte in seinen acht Einsätzen den Abstieg aus der 3. Liga aber nicht mehr verhindern. Ausgebildet wurde der gebürtige Wittener unter anderem in der Knappenschmiede vom FC Schalke 04 und den VfL Bochum (ab 2011), für den er auch seine ersten Schritte im Seniorenfußball machte.

Bereits als U19-Spieler sammelte er bei der VfL-Reserve seine ersten Einsätze in der Regionalliga West, 2014/15 war er dort bis zur Auflösung der Reserve am Saisonende Stammkeeper. In der Saison 2017/18 machte er dann seine ersten Einsätze für die Profis, damals in der 2. Bundesliga.

2019 endete seine Zeit beim VfL nach acht Jahren, über den 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig und Fortuna Sittard führte in der Weg dann nach Oldenburg. Jetzt will er die Nummer Eins bei den Kickers sein.

„Nach meiner Zeit in den Niederlanden wollte ich zurück nach Deutschland und konnte dort in der 3. Liga meine Erfahrungen sammeln. Ich freue mich, dass ich diese nun bei den Kickers einbringen kann und möchte so meinen Teil zum Erfolg beitragen. Ich habe viel über die Kickers-Familie und die einzigartige Atmosphäre durch die Fans im Stadion gehört, ich bin darauf sehr gespannt“, erklärt Dornebusch in der Vereinsmitteilung.

„Wir haben immer gesagt, dass wir uns gezielt und vereinzelt für die neue Saison verstärken wollen. Mit Felix haben wir einen sehr routinierten Teamplayer zu uns geholt und bin davon überzeugt, dass er uns weit voranbringen kann“, freute sich Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, über den Neuzugang.