Regionalliga West: Ein Startplatz noch offen - Showdown am Sonntag

Das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2023/24 ist beinahe komplett. Ein Startplatz ist noch offen - die Entscheidung fällt an diesem Sonntag.

Während die Aufsteiger zur Regionalliga West vom Niederrhein und aus Westfalen schon seit einigen Wochen feststehen, ist eine Entscheidung noch offen: Welches Team vom Mittelrhein darf über den Sprung in die vierte Liga jubeln?

An diesem Sonntag (11. Juni) steigt das Saisonfinale in der Mittelrheinliga. In jedem Fall wird es einen packenden Showdown um den letzten offenen Platz in der vierten Liga geben.

Denn sowohl der FC Wegberg-Beeck als auch der FC Hennef gehen punktgleich in das Saisonfinale - und wie der Zufall es will, steigt zum Abschluss der Spielzeit das direkte Duell (15 Uhr).

Wegberg geht mit einem leichten Vorteil ins Spiel. Der Verein hat die um fünf Treffer bessere Tordifferenz, sodass ein Remis zum Aufstieg reichen würde.

Schon über die ganze Spielzeit liefern sich FCWB und FCH ein spannendes Rennen um die Meisterschaft. Seit dem elften Spieltag führt einer der beiden Klubs die Tabelle an. Immer wieder wechselte die Führung, zuletzt vor zwei Spieltagen, als Hennef stolperte und Wegberg zur Stelle war.

Sobald die Entscheidung gefallen ist, steht das Teilnehmerfeld der kommenden Regionalliga-Saison. Für Wegberg wäre es die Rückkehr nach einem Jahr, die Hennefer spielten zuletzt 2014/15 viertklassig.

Noch nicht endgültig geklärt ist darüber hinaus, wie es mit dem 1. FC Düren weitergeht. Nach der Verweigerung der Zulassung stiegen zuletzt die Hoffnungen, die Lizenz doch noch zu erhalten. Sollte das wider Erwarten nicht passieren, würden nur 17 Mannschaften in der Regionalliga spielen.

Regionalliga West: Das Teilnehmerfeld der nächsten Saison

Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach II

SV Rödinghausen

Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen

FC Schalke 04 II

1. FC Düren*

SV Lippstadt

SC Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf II

1. FC Köln II

1. FC Bocholt

Rot Weiss Ahlen

SSVg Velbert (Aufsteiger Oberliga Niederrhein)

FC Gütersloh

SC Paderborn II (beide Aufsteiger Oberliga Westfalen)

FC Wegberg-Beeck / FC Hennef (Aufsteiger Mittelrheinliga)

Nicht mehr dabei: Preußen Münster (Aufsteiger 3. Liga), SV Straelen, SG Wattenscheid (Absteiger), 1. FC Kaan-Marienborn (freiwilliger Rückzug in Kreisliga C)

* Der 1. FC Düren nimmt teil, sofern die Lizenz für die kommende Saison erteilt wird, wovon auszugehen ist.