Die Entscheidung ist gefallen: Der Regionalliga-Nord-Torschützenkönig bleibt im Norden und verzichtet auf einen Wechsel in eine andere Viertliga-Staffel.

Vor wenigen Wochen berichtete RevierSport, dass Moritz Göttel auf einigen Wunschlisten steht. Kein Wunder: Immerhin ist der Stürmer des VfV Hildesheim der Torschützenkönig der Regionalliga Nord.

33 Spiele, 24 Tore, sechs Vorlagen! Diese Zahlen haben große Begehrlichkeiten geweckt. Alemannia Aachen und Carl Zeiss Jena waren nach RS-Informationen heiß auf eine Göttel-Verpflichtung. Auch Drittligist VfB Lübeck war dran. Doch die Entscheidung ist auf einen anderen Klub gefallen: Göttel bleibt in der Regionalliga Nord und wechselt von Hildesheim zum SV Drochtersen-Assel. Hier erhält er nach RS-Infos einen Dreijahresvertrag.

Die Dauer des Kontrakts war am Ende auch für Göttels Entscheidung pro Drochtersen-Assel ausschlaggebend. Das erfuhr RevierSport aus dem Umfeld des Spielers. Dorchtersen-Assel? Da war doch etwas? Richtig. Bei diesem Klub begann einst Enrico Maaßen, Trainer des Bundesligisten FC Augsburg, seine Karriere. Über den SV Rödinghausen und Borussia Dortmund II führte Maaßens Weg in die Bundesliga.

Das wird beim 30-jährigen Göttel aller Voraussicht nach zwar nicht mehr passieren, aber er wird dem Klub sicherlich in der kommenden Regionalliga-Nord-Saison mit Toren behilflich sein.

Moritz Göttel spielte auch schon in Mönchengladbach und Bochum

Der gebürtige Braunschweiger begann seine Laufbahn im Nachwuchs der Eintracht und dem VfL Wolfsburg sowie Borussia Mönchengladbach. Über die U23 der Borussia führte Göttels Weg zum SV Babelsberg. Es ging weiter zum VfL Bochum, TSV Steinbach Haiger, SV Elversberg, Rot-Weiß Koblenz und schließlich VfV Hildesheim.

Ähnlich erfolgreich wie in Hildesheim (54 Spiele, 31 Tore) war der Angreifer auch bei Borussia Mönchengladbachs U19. Für die A-Junioren der Fohlen erzielte Göttel in 50 Einsätzen 29 Treffer. Für den VfL Bochum II waren es zwölf Buden in 61 Begegnungen. Bleibt abzuwarten, wie er ab dem 1. Juli 2023 beim SV Drochtersen-Assel performen wird.