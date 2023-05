Alemannia Aachen: 26 Scorerpunkte! Dieser Stürmer soll der Mause-Nachfolger werden

Alemannia Aachen hat bisher neun Zugänge präsentiert. Weitere werden folgen. Vielleicht auch dieser Angreifer.

Alemannia Aachen hat in Sachen Neu-Verpflichtungen so schnell losgelegt wie kein anderer West-Regionalligist. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen, seit die Alemannia den letzten neuen Mann präsentierte. Nun wird noch an einigen, wenigen Stellschrauben gedreht.

Wie zum Beispiel im Angriff. Mit Sascha Marquet, der von Fortuna Köln an den Tivoli zurückkehrt, haben die Aachener schon einen Torjäger verpflichtet. Doch wie mehrere Medien berichten und RevierSport auch aus dem Umfeld des Spielers erfuhr, sind die Aachener stark an einer Verpflichtung von Moritz Göttel interessiert. Dieser soll der Nachfolger von Jannik Mause, den es wohl in die 2. Bundesliga ziehen wird, werden.

Göttel ist der beste Torschütze der Regionalliga Nord und kommt in der Saison 2022/2023 auf 31 Spiele, 21 Tore und fünf Vorlagen für VfV Hildesheim. Eine starke Bilanz!

Aus dem Umfeld des Spielers erfuhr RevierSport, dass es bereits die ersten Gespräche zwischen Aachen und dem 30-jährigen Göttel, der einst auch für die U23-Mannschaften von VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach spielte, gab. Eine Entscheidung soll kurz bevorstehen.

Neben Alemannia Aachen sollen auch Carl Zeiss Jena und Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck an Göttel dran sein. Gegen Lübeck erzielte der Stürmer in dieser Saison auch beim 1:2 im Rückspiel das Hildesheimer Tor. Göttel kommt auf insgesamt 243 Regionalligaspiele und 72 Tore!

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (RWO), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz)

Abgänge: Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)