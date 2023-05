SV Rödinghausen: Nächster Neuer! Torwart kommt aus der 3. Liga

Der SV Rödinghausen hat den nächsten neuen Spieler verpflichtet. Diesmal handelt es sich um einen Torwart aus der 3. Liga.

Der SV Rödinghausen hat sich für die kommende Spielzeit mit einem neuen Mann für die Position zwischen den Pfosten verstärkt. Matthis Harsman wechselt vom SV Meppen an den Wiehen. Der 23-jährige Schlussmann kommt für Meppen auf 31 Einsätze, 26 davon in der 3. Liga. In der abgelaufenen Drittliga-Saison, in der Meppen abstieg, stand Harsmann in elf Begegnungen zwischen den SVM-Pfosten. Er kassierte dabei 16 Gegentore und spielte dreimal zu Null.

"Wir bekommen mit Matthis einen gut ausgebildeten und Drittligaerfahrenen Keeper, der uns in vielen Spielbeobachtungen sehr überzeugt hat. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, und sind von seinen fußballerischen Fähigkeiten absolut überzeugt", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller.

Nach Simon Engelmann, der von Rot-Weiss Essen an den Rödinghauser Wiehen zurückkehrt, ist Harsmann der zweite neue Spieler, der aus der 3. Liga zum SVR-Kader dazustößt. Rödinghausen hat in der kommenden Regionalliga. Müller betonte bereits mehrfach: "Rot-Weiss Essen und Preußen Münster sind dann raus aus der Liga. Es könnte sehr spannend werden. Es gibt dann die Traditionsklubs wie Wuppertal, Oberhausen, Aachen und Fortuna Köln, die alle ambitioniert sind. Dann kommen wir und sicherlich die eine oder andere U23-Mannschaft."

Harsmann ist mittlerweile Spieler Nummer 25, der für die kommende Saison einen Vertrag in Rödinghausen besitzt. Vertragsauflösungen dürften nicht ausgeschlossen sein.

Diese Spieler besitzen beim SV Rödinghausen einen Vertrag für die Saison 2023/24: Patrick Choroba, Daniel Flottmann, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Luis Weber, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Kevin Hoffmeier, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz), Leon Tia (SC Wiedenbrück), Luca Horn (Hansa Rostock II), Simon Engelmann (Rot-Weiss Essen), Mordecai Zuhs (Rot Weiss Ahlen), Matthis Harsman (SV Meppen).