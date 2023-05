Kaan-Marienborn: 1. FC will nicht in die Oberliga - "Es handelt sich um ein Missverständnis"

Der 1. FC Kaan-Marienborn hatte eigentlich einen Rückzug in die Kreisliga C angekündigt. Plötzlich werden die Siegener aber in der Oberliga eingruppiert. Der Boss äußert sich.

Der 1. FC Kaan-Marienborn sorgte vor diesem Wochenende für große Aufregung im westfälischen Fußballverband.

Denn statt wie im März angekündigt einen Neustart in der Kreisliga C zu starten, wurden die Siegerländer, die Platz fünf in der Regionalliga West belegten, zur Saison 2023/2024 in die Oberliga Westfalen eingruppiert.

"Sie haben einen Antrag auf die Oberliga gestellt. Die Frist für die Kreisliga C ist abgelaufen. Es ist äußert unglücklich. Aber wir haben keine Probleme mit Kaan-Marienborn. Sie machen etwas, was rechtens ist. Sie gehen nach dem Regionalliga-Rückzug eine Liga tiefer", erklärte Reinhold Spohn, Vorsitzender des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA), am Freitag gegenüber RevierSport.

Nun äußert sich Kaan-Marienborn-Vorstandschef Florian Leipold. Er spricht von einem "Missverständnis".

"Um weiteren Spekulationen, Gerüchten und Theorien Einhalt zu gebieten, nehme ich Stellung zu den Meldungen, dass der 1. FC Kaan-Marienborn sich ein Hintertürchen in den höherklassigen Fußball offenhalten möchte. Am Ende handelt es sich schlicht um ein Missverständnis. Nach einer informellen Rücksprache mit dem Verband waren wir der Meinung, dass ein informelles Schreiben ausreicht, um den Rückzug unserer 1. Mannschaft aus der Regionalliga und allen weiteren Ligen zu vollziehen. Dieses Schreiben ist fristgerecht an den Verband verschickt worden."

Den Formfehler wird der 1. FC Kaan-Marienborn in den nächsten Tagen versuchen zu beheben und nachträglich offiziell für die Kreisliga C melden. Denn ein Start in der Oberliga Westfalen kommt für die Siegerländer nicht infrage, wie Leipold betont.

Leipold: "Am Ende war uns die ganze Zeit klar: Der Verein wird in den nächsten Jahren keinen höherklassigen Fußball spielen und es ist nicht in unsrem Sinne, andere Vereine zu blockieren. Wir werden nun nach Rücksprache und in Abstimmung mit dem Verband schnellstmöglich einen formellen Sonderantrag stellen, um den Rückzug doch noch offiziell zu vollziehen. Ich entschuldige mich besonders bei den Vereinen, deren Hoffnungen auf einen Aufstieg oder Nicht-Abstieg für eine kurze Zeit getrübt worden sind."