1. FC Bocholt: Nächster Auslandstransfer perfekt - Ex-Spieler des VfL Bochum kommt

Der West-Regionalligist 1. FC Bocholt ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden. Und wieder handelt es sich um einen Auslandstransfer.

Der 1. FC Bocholt verpflichtete nach Lucas Fox aus Luxemburg (F91 Düdelingen) nun einen weiteren Spieler aus dem Ausland.

Für die neue Saison hat jetzt auch Innenverteidiger Florian Mayer vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade unterschrieben. Der 25-Jährige hat am Bocholter Hünting einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Mayer wurde im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfL Bochum ausgebildet, ehe es in ihn 2016 in die U19 von Borussia Mönchengladbach zog. Bei den Fohlen spielte der 1,90 Meter große Abwehrspieler dann als Seniorenspieler in der U23, schaffte 2018 aber den Sprung in den Profi-Kader und bestritt sein erstes Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05.

Zwei Kreuzbandrisse warfen den deutschen U20-Nationalspieler allerdings zurück. Im Sommer 2021 wechselte er von Borussia Mönchengladbachs U23 zu Roda JC Kerkrade, wo er in der vergangenen Spielzeit elf Mal in der Keuken Kampioen Divisie (zweithöchste niederländische Profiliga, Anm. d. Red.) eingesetzt worden ist. Für die Borussen kam Mayer zuvor auf 49 Regionalliga-Einsätze in der U23, außerdem lief er 71 Mal in der Junioren-Bundesliga und sechs Mal in der UEFA Youth League auf.

Dietmar Hirsch, neuer Cheftrainer des 1. FC Bocholt, freut sich auf Mayer: "Mit Florian gewinnen wir einen top ausgebildeten, physisch starken Innenverteidiger. Er hat sich bei Borussia Mönchengladbach durchsetzen können, wurde dann aber von Verletzungen zurückgeworfen. Seit über einem Jahr ist er aber fit und hat seine Klasse auch in der zweiten holländischen Liga unter Beweis gestellt. Flo wird uns sportlich wie menschlich sehr weiterhelfen und unserer Defensive Stabilität verleihen. Ich bin mir sicher, dass wir sehr viel Freude an ihm haben werden."

"Ich bin glücklich und dankbar für das Vertrauen und die guten Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Bocholt. Ich freue mich sehr darauf, fit mit der Mannschaft in die Saison zu starten", ergänzt der Abwehrspieler.

Florian Mayer ist nach Dominik Klann (SC Verl), Noah Salau, Isaak Akritidis (beide Wuppertaler SV), Brian Campmann (De Treffers), Jan Holldack (Rot Weiss Ahlen), Dildar Atmaca (Preußen Münster), Lucas Fox (F91 Düdelingen) und Dustin Heveling (eigene U19) bereits der neunte Neuzugang des 1. FC Bocholt für die neue Spielzeit in der Regionalliga West.