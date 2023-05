Die SG Wattenscheid 09 hat zwei Brüder vereint. Einer verlängert, der andere kehrt an die Lohrheidestraße zurück.

Die SG Wattenscheid 09 wird in der kommenden Saison ligaunabhängig mit dem Bruderpaar Marco und Gianluca Cirillo an den Start gehen.

Gianluca Cirillo kehrt dabei an die Lohrheidestraße zurück, wo er in der Corona-Saison 2020/2021 vier Pflichtspiele bestritt (ein Tor). Im Anschluss spielte der 21-jährige Mittelfeldspieler für den SF Baumberg, den Cronenberger SC und 2022/2023 letztendlich den FC Kray, wo er aufgrund einer Knieverletzung nur zweimal mitwirken konnte.

„Gianluca hat eine langwierige Verletzung hinter sich und bekommt nun bei uns alle Zeit die er braucht, um sich zurück zu kämpfen. Wenn er fit ist, wird er eine Bereicherung für die Mannschaft sein“, erklärte Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.

Gianlucas Bruder Marco steht seit letzter Winterpause bei der SG Wattenscheid 09 unter Vertrag, der 24-Jährige kam damals vom SV Straelen. Seitdem hat der Offensivspieler 13 Pflichtspiele im schwarz-weißen Trikot absolviert und erzielte dabei einen Treffer.

„Jeder hat gesehen, welche Qualitäten Marco mitbringt“, sagte Pozo y Tamayo über den 24-Jährigen und ergänzte: „Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft helfen kann. Wir sind stolz darauf, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er ligaunabhängig mindestens ein weiteres Jahr bei uns bleiben und eine offensive Führungsrolle übernehmen wird.“

In welcher Liga die Cirillo-Brüder 2023/2024 gemeinsam spielen werden, ist noch unklar. Die SG Wattenscheid 09 belegt derzeit in der Regionalliga West einen Abstiegsplatz. Da dem 1. FC Düren jedoch die Lizenz verweigert wird, winkt womöglich trotzdem eine weitere Spielzeit in der vierten Liga.

"Das klingt jetzt drastisch und es gibt wohl wenig Spielraum für Düren. Sie haben lediglich die Einspruchsfrist von zehn Tagen. Mal schauen, wie das ausgeht", sagt Pozo y Tamayo gegenüber RevierSport, erklärte aber zugleich: "Natürlich würden wir die Chance, in der Regionalliga zu spielen, erneut ergreifen. Aber wir müssen abwarten. Klar ist auch, dass sich bei uns nichts verändern würde. Wir würden dann mit einem Oberliga-Kader in die Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 gehen. Die Zeiten, in denen Wattenscheid im Sommer Spieler geholt hat, die die SG im Winter nicht mehr zahlen konnte, sind vorbei."