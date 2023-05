Regionalliga West: Ex-VfL-Bochum-Spieler bleibt in Lippstadt, Wiedenbrück holt Linksverteidiger

Die Regionalliga-West-Klubs haben ihre Saison am vergangenen Wochenende beendet und planen fleißig die neue Serie. So auch der SV Lippstadt und SC Wiedenbrück.

Gute Nachrichten für die Fans des SVL: Der SV Lippstadt 08 und Mittelfeldspieler Lars Holtkamp haben sich auf eine Vertragsverlängerung des bestehenden Vertrags des 21-Jährigen geeinigt.

Der gebürtige Bochumer Holtkamp kam im vergangenen Sommer vom Bonner SC an den Bruchbaum, nachdem er zuvor viele Jahre für den VfL Bochum sowie ein halbes Jahr für den Wuppertaler SV aktiv war. In der abgelaufenen Spielzeit war der 1,87 Meter große zentrale Mittelfeldspieler 26-mal für den SVL auf dem Platz (ein Tor) und kommt insgesamt auf 53 Spiele in der Regionalliga West.

"Lars hat diese besondere Mischung, dass er zum einen mit seinen 21 Jahren noch sehr jung ist, gleichzeitig aber schon eine Menge Erfahrung in seiner Karriere sammeln konnte. Darüber hinaus ist er im Mittelfeld super variable einsetzbar. Das macht ihn sehr wertvoll für die Mannschaft und macht uns als Mannschaft wiederum weniger ausrechenbar. Die Verlängerung seines Vertrages ist daher auf allen Ebenen eine sehr, sehr gute Nachricht für den SV Lippstadt", sagt Lippstadts Sportchef Dirk Brökelmann.

Nach den Vertragsverlängerungen von Christopher Balkenhoff, Seung-won Lee, Phil Mehn und Benjamin Aust sowie den externen Verpflichtungen von Elias Demirarslan und Ali Cirak (beide Preußen Münster II) ist Holtkamp der siebte Spieler, der eine Zusage für die kommende Spielzeit 2023/2024 gab.

SC Wiedenbrück: Cinar Sansar kommt aus Berlin

Etwas weiter als der SV Lippstadt ist der SC Wiedenbrück in der Saisonplanung. Die Ostwestfalen gaben die Verpflichtung von Cinar Sansar bekannt. Der 26-jährige Linksverteidiger kommt von Tebe Berlin aus der Regionalliga Nordost. Für die Hauptstädter bestritt Sansar, der einst auch für die Sportfreunde Lotte und den SC Verl spielte, 15 Begegnungen in der Serie 2022/2023. In Wiedenbrück erhält er ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026.

Sansar ist nach den Zugängen Ben Hüning (Rot-Weiss Essen U19), Domröse (SV Rödinghausen) und Francesco Di Pierro (Preußen Münster II) der vierte Zugang. Zudem besitzen mit den Torhütern Marcel Hölscher und Luca Beermann sowie den Abwehrspielern Tim Geller und Beytullah Özer vier weitere Spieler Verträge für die nächste Serie. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Luca Kerkemeyer sowie die Stürmer Saban Kaptan und Niklas Szeleschus. Somit kommt der SC Wiedenbrück aktuell auf elf Spieler, die für die kommende Saison fix sind.