Regionalliga West: Ahlen schnappt sich Oberliga-Stammkeeper, wichtige Verlängerungen in Gütersloh

Personalnews bei Rot Weiss Ahlen und dem FC Gütersloh. RWA verpflichtet einen neuen Torhüter, Aufsteiger FCG verlängert mit einem wichtigen Duo.

Neuverpflichtungen, Abgänge, Vertragsverlängerungen: In der Regionalliga West geht zurzeit Schlag auf Schlag. Am Dienstag gab es Personalneuigkeiten von Rot Weiss Ahlen und dem FC Gütersloh.

Während Aufsteiger Gütersloh durch die Vertragsverlängerungen Tim Manstein und Lars Beuckmann ein wichtiges Duo an den Verein gebunden hat, konnte Fast-Absteiger RWA mit dem zweiten Neuzugang aufwarten.

Mit Luis Ackermann haben die Ahlener einen neuen Torhüter verpflichtet. Er kommt von Victoria Clarholz aus der Oberliga Westfalen an die Werse. Im Alter von nur 20 Jahren ist Ackermann in der laufenden Saison gesetzt. Für die Victoria bestritt er alle möglichen Partien über die gesamte Dauer.

Und Ackermann bringt auch erste Erfahrungen in der Regionalliga mit. Der gebürtige Warendorfer gehörte in der Vorsaison zum Kader des SV Lippstadt und absolvierte einen Einsatz in der vierten Liga. In Ahlen ist er der zweite Neuzugang nach Derrick Kyere (1. FC Kaan-Marienborn). Viele weitere werden folgen, denn der Verein hat einen Umbruch angekündigt.

Derweil bleiben dem FC Gütersloh nach dem Aufstieg Kapitän Manstein und der langjährige Innenverteidiger Beuckmann treu. Er spielt bereits seit zwölf Jahren am Heidewald. 269 Oberliga-Einsätze sammelte der 33-Jährige seither. "Beucke ist natürlich eine totale Identifikationsfigur im Verein", betont Trainer Julian Hesse. Das Urgestein habe lange auf den Aufstieg hingearbeitet, "und es ist schön zu sehen, dass sich das erfüllt".

Seit 2018 trägt Manstein das Gütersloher Trikot, er kam damals von Ratingen 04/19. "Tim ist unser verlängerter Arm auf dem Platz. Er hat eine unfassbar tragende Rolle im Team und ist ein absolutes Vorbild", lobt Hesse seinen Kapitän Der 33 Jahre alte Mittelfeldmann kommt bisher auf 105 Ligapartien für den FCG und ist sowohl dritt- als auch regionalligaerfahren. Er hat gleich für zwei Jahre unterschrieben.