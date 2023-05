Im Südwesten: 122-maliger Bundesligaspieler wird Trainer bei diesem Regionalligisten

Der Regionalliga-Südwest Vertreter FC 08 Homburg hat einen neuen Trainer für die Saison 2023/2024 gefunden. Es übernimmt ein ehemaliger Bundesligaprofi.

Gut zwei Wochen nach der Freistellung von Timo Wenzel hat der FC 08 Homburg einen neuen Cheftrainer gefunden. Danny Schwarz wird die Mannschaft ab Sommer übernehmen. Der 48-Jährige erhält bei den Grün-Weißen ab sofort einen Vertrag bis Juni 2024.

Mit ihm wird Co-Trainer Benjamin Schwarz nach Homburg kommen. Die beiden standen in der Vergangenheit bereits gemeinsam bei den Würzburger Kickers an der Seitenlinie. Diese Personalien gab der Tabellen-Vierte der Regionalliga Südwest dieser Tage bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Danny Schwarz unseren Wunschkandidat als neuen Cheftrainer gefunden haben. Bei der Trainersuche lag der Fokus klar auf unserem Ziel Aufstieg in die 3. Liga. Danny bringt langjährige Erfahrung aus dem Jugendbereich mit. Zudem haben und sein Co-Trainer Benjamin sehr gute Kontakte und viel Erfahrung", wird FCH-Sportvorstand Michael Koch zitiert.

Der ehemalige Profifußballer Schwarz hat unter anderem 122 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart, die Spvgg. Unterhaching und den TSV 1860 München sowie 185 Einsätze in der 2. Bundesliga bestritten. Als Mittelfeldspieler holte Schwarz 1997 mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal. 2012 beendete er seine aktive Karriere bei der 2. Mannschaft des FC Bayern München.

Beim FC Bayern war Schwarz dann auch neun Jahre lang als Trainer verschiedener Jugendmannschaft tätig. So trainierte der gebürtige Göppinger die U16, U17 und U19, Letztere auch in der UEFA Youth League. Bei der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters fungierte der 48-Jährige von April bis Juni 2021 neben Martin Demichelis als Trainer in der 3. Liga. Von Juli bis Oktober 2021 betreute er anschließend die Leihspieler des FC Bayern München. Von Oktober 2021 bis Februar 2022 übernahm Schwarz die abstiegsbedrohten Würzburger Kickers in der 3. Liga.

Nun wird Danny Schwarz ab Sommer als Cheftrainer beim FC 08 Homburg an der Seitenlinie stehen. Ab sofort ist der 48-Jährige bereits fest in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden. Erste Gespräche mit Spielern laufen bereits.

Schwarz: "Ich freue mich auf die Herausforderung. Der FC 08 Homburg ist eine sehr gute Adresse in der Regionalliga mit Tradition und Ambitionen. Ich kann es kaum erwarten, in die Planungen für die neue Saison einzusteigen."