Rot Weiss Ahlen: Erster Zugang fix - Stammspieler von Ligakonkurrent kommt

Rot Weiss Ahlen hat den ersten Zugang für die nächste Regionalliga-Saison präsentiert. Es ist ein Stammspieler eines Noch-Ligakonkurrenten.

Es war eine durchwachsene Regionalliga-Saison für Rot Weiss Ahlen, die mit dem 0:3 gegen Meister Preußen Münster am vergangenen Samstag zu Ende ging. Dennoch ist der Klassenerhalt fix, sofern Rot-Weiss Essen nicht doch noch aus der 3. Liga absteigen sollte.

Nun beginnt die Zeit der Personalentscheidungen in Ahlen. Nachdem klar ist, dass Trainer Markus Kaya den Verein im Sommer verlassen wird, präsentierte der Verein am Montagabend den ersten Neuzugang für die nächste Saison.

Derrick Kyere kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn an die Werse. Mit den Siegenern spielte der 23 Jahre alte Offensivspieler eine starke Saison und landete auf dem fünften Platz in der Abschlusstabelle. Nach dem freiwilligen Rückzug des Vereins verlassen allerdings alle Spieler Kaan-Marienborn - und Kyere setzt seine Laufbahn in Ahlen fort.

"Ich habe Derrick schon eine ganze Weile unter Beobachtung. Er ist ein junger, sehr schneller Spieler, der absolut in unser neues Profil passt", begründete der Sportliche Leiter Orhan Özkara die Verpflichtung des Belgiers. "Wir freuen uns, dass wir ihn für die neue Saison überzeugen konnten."

Rot Weiss Ahlen: Umbruch im Sommer

Kyere verpasste in der beendeten Spielzeit nur zwei Partien und stand 32-mal für Kaan-Marienborn auf dem Rasen, zumeist in der Startelf. Drei Treffer erzielte der frühere Juniorennationalspieler, sechs weitere Tore bereitete er vor. Rot Weiss wird Kyeres zweite Station in Deutschland. Bevor er im Sommer 2021 zu Kaan-Marienborn wechselte und dort den Aufstieg in die Regionalliga feierte, spielte er für Tempo Overijse und OH Leuven U21 in seinem Heimatland.

Damit ist die erste Neuverpflichtung fix. Weitere sollen folgen, denn die Ahlener haben einen Umbruch angekündigt. Laut transfermarkt.de haben Robin Brüseke, Jannik Borgmann, Serkan Temin, André Dej, Nico Hecker, Gianluca Marzullo und Elmar Skrijelj Verträge über den Sommer hinaus. Die Abgänge von Jan Holldack (1. FC Bocholt), Mike Pihl (Lüner SV), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Pascal Itter (FC Kray) und Dominik Klann (1. FC Bocholt) stehen bisher fest.