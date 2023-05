RWO: Offiziell! 2,02-Meter-Mann aus der 3. Liga unterschreibt

Rot-Weiß Oberhausen kann den dritten externen Neuzugang für die Saison 2023/24 vorstellen. Es kommt ein großgewachsener Abwehrspieler.

Cottrell Ezekwem wechselt vom Drittligisten SC Verl zu Rot-Weiß Oberhausen. Das gab der Regionalligist offiziell bekannt. RevierSport hatte bereits am Wochenende über diesen Wechsel berichtet.

Der 23-jährige Innenverteidiger durchlief die Jugendteams des FC Bayern München, FC Memmingen und des TSV 1860 München, wo er bei der U23 auch den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Über den ZFC Meuselwitz und den VfB Homberg führte der Weg des 2,02 Meter großen Verteidigers dann in die 3. Liga zum SC Verl.

Für die Verler absolvierte er insgesamt 18 Partien in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Ab der Saison 2023/24 wird Ezekwem nun die Defensive der Kleeblätter verstärken.

"Bereits im Winter sind wir auf Cottrell aufmerksam geworden. Daher sind wir froh, dass wir den Transfer nun abschließen konnten. Cottrell ist ein sehr talentierter Spieler, der in der Jugend eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Durch seine Statur bringt er sehr gute Voraussetzungen mit, uns in der Defensive zu verstärken", sagt RWO-Sportchef Patrick Bauder über den Neuzugang.

"Rot-Weiß Oberhausen ist ein großer Verein im Ruhrgebiet. Nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, freue ich mich in der neuen Saison im Stadion Niederrhein aufzulaufen. Als Mannschaft werden wir alles geben, um unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen", freut sich Ezekwem über seinen Wechsel zu RWO

In Verl wünscht man Ezekwem, dessen Bruder beim SC Freiburg II spielt, viele Erfolg an der Oberhausener Lindnerstraße. "'Cotti' braucht für seine weitere Entwicklung mehr Spielzeit als zuletzt. Das wäre bei uns, in der kommenden Saison, schwierig geworden. Daher haben wir uns darauf verständigt ab Sommer getrennte Wege zu gehen und den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wir wünschen Cotti für seinen sportlichen und privaten Weg alles Gute", verabschiedet SCV-Sportchef Sebastian Lange den Innenverteidiger.

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024:

Tor: Daniel Davari, Robin Benz

Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Cottrell Ezekwem (SC Verl) Kerem Yalcin (eigene U19)

Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor

Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)

Abgänge: Nils Winter (Alemannia Aachen), Nico Petritt (Fortuna Düsseldorf II), Aaron Berzel, Jerome Propheter (beide unbekannt)