RWO: Dritter Zugang! Innenverteidiger kommt aus der 3. Liga

Rot-Weiß Oberhausen plant die neue Saison auf Hochtouren. Wie RevierSport erfuhr, hat RWO den dritten neuen Spieler an Land gezogen.

Rot-Weiß Oberhausen hat am vergangenen Wochenende mit 1:5 beim SC Wiedenbrück verloren. Um die RWO-Abwehr in Zukunft sattelfester zu machen, haben die Kleeblätter einen neuen Innenverteidiger verpflichtet.

Wie RevierSport erfuhr, wechselt nach Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück) und Moritz Montag (Wuppertaler SV) auch Cottrell Ezekwem zur kommenden Saison zu RWO. Der 23-jährige Innenverteidiger steht aktuell noch beim SC Verl unter Vertrag.

Beim Drittligisten kam der Zwei-Meter-Riese in dieser Saison jedoch nur zu drei Einätzen.

Zuvor spielte Ezekwem, der in München geboren wurde, auch bei Klubs wie dem ZFC Meuselwitz, VfB Homberg und FC Memmingen. In Oberhausen muss er am Dienstag - 9. Mai 2023 - noch den Medizin-Check bestehen, bevor er dann offiziell vorgestellt wird.

Für RWO, aktuell Tabellen-Achter in der Regionalliga West, geht es am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 zum 1. FC Bocholt. Danach folgt eine rund zweiwöchige Pause, bevor das große Spiel im Niederrheinpokal-Finale (3. Juni, 16.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen ansteht.

Die Oberhausener um Coach Mike Terranova und Sportchef Patrick Bauder habe aktuell 15 Spieler unter Vertrag.

In der kommenden Saison will RWO jedenfalls angreifen. Das hatte Trainer Terranova jüngst gegenüber RS betont. "Mit Wuppertal, Aachen, Rödinghausen und den U23-Teams gibt es viele ambitionierte Mannschaften. Rot-Weiss Essen und Preußen Münster waren in den letzten zwei Jahren nicht durch Zufall ganz oben. Sie haben gute Arbeit geleistet und namhafte Leute mit viel Qualität geholt. Wir wollen oben mitspielen und werden alles dafür tun. Ich habe persönlich keine Lust, dass wir um die Goldene Ananas spielen. Entscheidend wird die Kaderbreite sein! Darauf liegt auch unser Fokus. Ich kann den Fans versprechen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen, die wettbewerbsfähig ist, um die Ziele zu erreichen."

Diese Spieler besitzen einen gültigen RWO-Vertrag für 2023/2024:

Tor: Daniel Davari, Robin Benz

Abwehr: Moritz Montag (Wuppertaler SV), Tanju Öztürk, Tobias Boche, Nico Klaß, Cottrell Ezekwem (SC Verl) Kerem Yalcin (eigene U19)

Mittelfeld: Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha, Denis Donkor

Angriff: Sven Kreyer, Sebastian Mai, Manfredas Ruzgis (SC Wiedenbrück)

Abgänge: Nils Winter (Alemannia Aachen), Nico Petritt (Fortuna Düsseldorf II), Aaron Berzel, Jerome Propheter (beide unbekannt)