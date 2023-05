Fortuna Düsseldorf II: Dieses Saisonfazit zieht Trainer Michaty nach Pleite im letzten Spiel

Die U23 von Fortuna Düsseldorf verlor zum Abschluss der Regionalliga-Spielzeit mit 0:3 gegen die SG Wattenscheid. Dennoch erfüllten sich die beiden gesteckten Saisonziele der Michaty-Elf.

Sportlich hatte das letzte Saisonspiel gegen die SG Wattenscheid 09 für die U23 von Fortuna Düsseldorf keine große Bedeutung mehr. Dennoch war die Mannschaft von Trainer Nico Michaty mit dem Vorhaben angetreten, im Saisonfinale den ersten Heimsieg der Rückrunde einzufahren und so die 40-Punkte-Marke zu knacken.

Geklappt hat es damit nicht. Mit 0:3 musste sich die Fortuna gegen die bereits vor der Partie als Absteiger feststehenden Wattenscheider geschlagen geben. „Das Spiel haben wir uns sicherlich anders vorgestellt. Aber man hat einfach gemerkt, was das für eine anstrengende und komplizierte Saison für uns war. Es war auch einfach die Luft raus. Das hat man bei uns auf dem Platz gesehen. Vom Kopf und Körper her war der Akku leer. Wattenscheid hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, zeigte sich Michaty als fairer Verlierer.

Für ihn und seine Mannschaft ging vor 332 Zuschauer im Paul-Janes-Stadion eine herausfordernde Saison zu Ende. „Wir haben im Prinzip die ganze Rückrunde mit zehn, zwölf Spielern bestritten. Die Jungs waren immer am Limit und sind auf dem Zahnfleisch gegangen“, wies Michaty auf die Schwierigkeiten hin.

Dennoch erfüllten sich in dieser Regionalliga-Saison beide Ziele, die sich die Düsseldorfer Nachwuchsmannschaft vor der Spielzeit gesteckt hatte. „Unterm Strich fällt die Bilanz positiv aus. Wir haben im Prinzip immer zwei Ziele. Einmal den Klassenerhalt zu erreichen. Das ist für uns jedes Jahr eine große Herausforderung. Dieses Jahr war es eine besonders große aufgrund der schwierigen personellen Umstände. Und natürlich wollen wir die Jungs weiterentwickeln und ihnen die Möglichkeit geben, sie zu den Profis zu bringen.“





Auch letzteres Ziel erreichte Fortunas U23. „In den letzten eineinhalb Jahren haben neun Spieler von uns bei den Profis debütiert. Jetzt in dieser Saison haben Taka Uchino und Jona Niemiec Profiverträge unterschrieben. Dazu hatten Tom Geerkens, Marcel Mansfeld und Niko Vukancic ihre ersten Einsätze bei den Profis gehabt. Darauf sind wir sehr stolz. Daher war es unterm Strich eine erfolgreiche Saison für uns“, fällt die Bilanz zum Saisonabschluss aus Sicht von Michaty positiv aus.