FC Gütersloh: Dritter Neuzugang nach dem Aufstieg ist ein gestandener Regionalliga-Spieler

Der FC Gütersloh hat nach dem Aufstieg in die Regionalliga West den nächsten Neuzugang verkündet. Er spielt derzeit bereits in der vierten Liga.

Der Aufstieg des FC Gütersloh in die Regionalliga West ist seit dem vergangenen Wochenende fix. Während die Mannschaft an den letzten vier Spieltagen ohne jeglichen Ergebnisdruck aufspielen kann, wird Sportchef Rob Reekers sicher alle Hände voll zu tun haben. Der frühere Profi muss einen viertligatauglichen Kader für die nächste Saison zusammenbasteln, damit der Klassenerhalt gelingt.

Dabei hat der FCG nun einen weiteren Spieler verpflichtet, der die künftige Spielklasse der Ostwestfalen bereits gut kennt. Patrik Twardzik wechselt vom baldigen Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen in den Heidewald. Den Transfer gab Gütersloh an diesem Donnerstagnachmittag (11. Mai) bekannt.

Bei dem 30-Jährigen handelt es sich um einen zentralen Mittelfeldspieler. Er ist bisher der dritte Sommer-Neuzugang. Zuvor hatte der Traditionsklub den ebenfalls Regionalliga-erfahrenen Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück) und den jungen Oberliga-Stürmer Lennard Wolf (Delbrücker SC) verpflichtet.

"Patrik ist in einem sehr guten Fußballer-Alter und bringt die nötige Erfahrung mit", sagt Trainer Julian Hesse zu der Verpflichtung von Twardzik. "Er ein sehr feiner Fußballer, der seine Stärken im technischen Bereich hat."

Der gebürtige Tscheche ist in der laufenden Spielzeit Stammspieler in Ahlen, wo er seit Sommer 2021 unter Vertrag steht. Insgesamt kommt er 150 Einsätze in der Regionalliga (17 Tore, 19 Vorlagen) - für Ahlen in der West-Staffel und für Germania Halberstadt und BFC Dynamo im Nordosten.

Zudem spielte Twardzik einmal in der 3. Liga für Rot-Weiß Erfurt und in der schottischen zweiten Liga für den FC Livingston. Ausgebildet wurde der Bald-Gütersloher bei Hertha BSC und dem schottischen Topklub Celtic Glasgow, für dessen Profis er nie zum Einsatz kam. In der kommenden Saison soll Twardzik dem FCG dann dabei helfen, in der Liga zu bleiben.