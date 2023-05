Regionalliga West: Torjäger verlängert - 1. FC Düren hält zwei Spieler

Der 1. FC Düren bastelt nach dem sicheren Klassenerhalt weiter am Kader für die nächste Saison. Die nächsten zwei Spieler bleiben.

Vor dem Auswärtsspiel bei der SG Wattenscheid 09 hat der 1. FC Düren die nächsten Entscheidungen für die neue Saison getroffen. Zwei Spieler verlängerten ihren Vertrag beim Aufsteiger, der den Klassenerhalt in der Regionalliga West bereits vorzeitig gesichert hat.

Vincent Geimer und Yannick Schlößer bleiben den Dürenern auch über den Sommer hinaus erhalten. Das teilte der Verein am Vormittag vor dem Spiel in Wattenscheid mit.

Der 30-jährige Geimer spielt seit der Saison 2021/22 für Düren und hatte gleich in seinem ersten Jahr mit 24 Einsätzen und acht Treffern großen Anteil am Aufstieg aus der Mittelrheinliga. Auch in der Regionalliga konnte sich Geimer in der laufenden Spielzeit als Leistungsträger etablieren und traf vor dem Wattenscheid-Spiel in 22 Einsätzen neun Mal. Gemeinsam mit Marc Brasnic, der zu Alemannia Aachen wechseln wird, ist er der Top-Torjäger beim Neuling.

Verlängerung Nummer zwei meldet der 1. FC Düren auf der Außenbahn. Der 21-jährige Schlößer wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und kam zu Begin der laufenden Saison an die Rur. In den meisten Spielen kam Schlößer in dieser Spielzeit von der Bank und soll seine positive Entwicklung fortsetzen. "Die Leistungen des jungen Talents wurden über die Saison kontinuierlich besser und wir freuen uns, Yannik auch im nächsten Jahr im Team zu haben", erklärte der 1. FC Düren zur Personalie.

Vor Schlößer und Geimer hatten bereits Meik Kühnel, Elias Egouli und Dennis Brock ihre Verträge beim Regionalligisten verlängert, der in den nächsten Wochen wohl noch einige Kaderentscheidungen vermelden wird.