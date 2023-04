Alemannia Aachen: Rückkehr nach 16 Jahren - nächster Neuzugang kommt vom Ligarivalen

Alemannia Aachen bastelt weiter an seinem Regionalliga-Kader für die kommende Saison. Von einem Ligakonkurrenten kommt ein Leistungsträger an den Tivoli.

In der Regionalliga West ist die aktuelle Saison für Alemannia Aachen so gut wie gelaufen. Der Tabellenachte liegt im Niemandsland der Tabelle und wird weder mit Auf- noch Abstieg etwas zu tun haben.

Umso mehr kann man sich am Tivoli bereits auf die neue Saison konzentrieren. Und die Alemannia kann den nächsten externen Neuzugang noch vor Ostern präsentieren: Angreifer Marc Brasnic kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Düren an den Tivoli. Das gaben beide Vereine bekannt.

Für den Stürmer ist es eine Rückkehr: Brasnic ist gebürtiger Aachener und spielte bis er zehn Jahre alt war im Nachwuchs der Alemannia. Bei Bayer Leverkusen wurde er Torschützenkönig der A-Junioren Bundesliga, seine ersten Profi-Einsätze feierte er als Leihgabe beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga.

Nach einigen kurzen Stationen in der Regionalliga Nordost heuerte Brasnic dann beim 1. FC Düren an. Und der 26-jährige Angreifer wurde ein Leistungsträger beim Aufsteiger. In der Vorsaison schoss er Düren mit 30 Toren in 29 Einsätzen zum Aufstieg in die Regionalliga West, hier hat er in dieser Saison mit seinen acht Treffern ebenfalls großen Anteil an der gelungenen Saison der Dürener.

Zwölf Mann für 2023/2024 unter Vertrag: Mit Benjamin Hemcke (bis 2024 von Viktoria Köln ausgeliehen), Franko Uzelac, Marcel Johnen, Vleron Statovci, Julian Schwermann, Frederic Baum, Lars Oeßwein, Bastian Müller (Wuppertaler SV), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Nils Winter (RWO), Marc Brasnic (1. FC Düren) und Sasa Strujic (Steinbach) stehen zwölf Profis bei der Alemannia für die Saison 2023/2024 unter Vertrag.

Jetzt geht es also zurück zur Alemannia, die sich sehr auf den Angreifer freut. "In den letzten Monaten hat er spielerisch nochmal zugelegt und an seiner Beweglichkeit gearbeitet. Sowohl mit rechts als auch mit links hat er einen guten Abschluss, ist abgezockt vor dem Tor und kann zudem auch mal dreckig spielen. Neben seiner Mentalität auf dem Platz hat er auch neben dem Platz einen super Charakter. Wir freuen uns, Marc in der kommenden Saison für die Alemannia Tore schießen zu sehen", beschreibt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Neuzugang in der Mitteilung des Vereins.

„Als Kind schon habe ich die Spiele der Alemannia verfolgt und selbst hier gespielt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und habe auch zuletzt wieder hier gewohnt. Nun komme ich wieder nach Hause zur Alemannia. Ich freue mich riesig darauf, bald auf dem Tivoli im schwarz-gelben Trikot zu spielen“, ist auch der Rückkehrer voller Vorfreude auf seinen ersten Einsatz vor den dann eigenen Fans.