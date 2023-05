S04-II-Sieg in Aachen: Schalke-Profi crasht Alemannia-Party vor großer Kulisse

Manchmal sind Statistiken doch eine gute Tendenz: So war das auch im Fall des Duells zwischen Alemannia Aachen und FC Schalke 04 II.

Von bisher 14 Aufeinandertreffen verlor Alemannia Aachen sechs Partien gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04, fünf Spiele endeten mit einem Unentschieden und drei Siege konnten aus Sicht der Aachener eingefahren werden.

Statistisch gesehen ging die Reserve des S04 als Favorit in das Freitagabendspiel am Tivoli. Und manchmal bewahrheiten sich solche Bilanzen: Schalke II gewann vor 11.800 Zuschauern mit 1:0 in Aachen. Profi-Leihgabe Niklas Tauer crashte die Alemannia-Party vor dieser großen Kulisse. Aufgrund des Andrangs musste die Partie sogar von 19.30 auf 19.40 Uhr verschoben werden.

"Aktuell ist der Flow nicht da. Die Saison hatte Höhen und Tiefen, da war alles mit dabei. Für mich als Trainer waren die letzten Monate auch eine lehrreiche Zeit", meinte Alemannia-Trainer Helge Hohl noch vor der Partie. Ähnliches dürfte er auch nach den 90 Minuten gegen den FC Schalke 04 II sagen. Die königsblaue U23 kletterte durch den 1:0-Sieg auf dem Tivoli von Platz neun auf Rang sieben. Einen Spieltag vor Schluss liegt Schalke nur zwei Punkte hinter Aachen - die Alemannia belegte den 5. Tabellenplatz.

Alemannia Aachen: 13 Abschiede nach Schalke-II-Spiel

Nach dem Spiel verabschiedete die Alemannia gleich 13 Spieler: Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, Leihende), Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Tim Korzuschek, Dimitry Imbongo, Lukas Wilton, Marcel Damaschek, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt).

Das Schema zum Spiel:

Alemannia Aachen: Johnen - Wilton (69.), Heinze (79. Statovci), Dervisevic, Müller, Bapoh, Schwermann, Sauerland (69. Bajric), Damaschek, Held (52. Schmitt), Andzouana.

FC Schalke 04 II: Müller, Greimel, Boboy, Cisse, Tauer, Kyerewaa (88. Kurt), Albutat, Sane (65. Aliu), Castelle (80. Tchadjobo), Dadashov (90.+4 Flotho).

Schiedsrichter: Marc Borsch

Tor: 0:1 Tauer (72.)

Gelbe Karten: Bapoh -

Zuschauer: 11.800.