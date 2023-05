Regionalliga-Torjäger knüpft Verbleib in Gladbach an Bedingung

Semir Telalovic hat sich mit seinen Leistungen in Gladbachs zweiter Mannschaft in den Fokus des Profiteams gespielt. Seinen Verbleib knüpft er an eine Bedingung.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach spielt eine starke Saison in der Regionalliga West, wird die Runde vermutlich auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen. Ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg: Semir Telalovic.

Der 23 Jahre alte Stürmer war bereits an 25 Toren beteiligt und belegt den dritten Platz in der Scorerliste der Regionalliga. 12 Mal war er selbst erfolgreich, dazu kommen 13 Vorlagen. Vor allem mit seinen zehn Toren in der Hinrunde schoss sich Telalovic in den Fokus des Profiteams.

Ende Januar debütierte der Deutschbosnier in der Bundesliga, seitdem kamen zwei weitere Kurzeinsätze hinzu. Am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart (1:2) fehlte Telalovic nicht viel zu seinem ersten Profitor - in der Nachspielzeit scheiterte er nur knapp mit einem Distanzschuss.

Und der Angreifer hat offenbar Lunte gerochen. Nach der Niederlage in Stuttgart sagte er laut der Rheinischen Post: "Wenn ich bei Borussia in der nächsten Saison bleibe, dann schon bei den Profis. Wenn nicht, müssen wir schauen."

Dabei ist Telalovic bis 2024 an die Gladbacher U23 gebunden, verfügt bislang über keinen Profivertrag, erhält aktuell aber die Chance, sich zu beweisen. Auch im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) wird er zum Aufgebot gehören.

Ob die Borussia dem gebürtigen Ehinger eine Perspektive über den Sommer hinaus mit regelmäßiger Einsatzzeit im Oberhaus bieten kann oder will bleibt aber fraglich. Nach dem sicheren Abgang von Marcus Thuram wird Gladbach mindestens einen neuen Stürmer verpflichten. Doch auch wenn es für Telalovic am Niederrhein nicht nach oben gehen sollte, hat er gute Aussichten auf eine Zukunft im Profifußball.

"Ich glaube, dass er auf jeden Fall Mannschaften in der dritten Liga helfen kann. Wenn es nicht sogar besser für ihn ist, sofort in die zweite Liga zu gehen, weil dort anders Fußball gespielt wird", hatte U23-Trainer Eugen Polanski schon im vergangenen Herbst bei RS über den Torjäger gesagt.