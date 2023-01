Gladbach: U23-Stürmer bei den Profis, U19-Talent erhält Profivertrag

Auch Borussia Mönchengladbach II ist wieder im Training. Der Regionalliga-Toptorschütze weilt aktuell bei den Profis, ein U19-Talent unterschrieb einen Profivertrag. Die Details.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach überwintert auf einem starken 2. Tabellenplatz in der Regionalliga West. Seit Donnerstag bereitet sich die Mannschaft von Ex-Profi Eugen Polanski auf die Rückrunde vor.

„Die ersten zwei, drei Einheiten nutzen wir, um die Jungs wieder nah an ihre 100 Prozent zu bekommen. Ab der nächsten Woche beginnt dann die richtig intensive Vorbereitung", erklärte Polanski.

Noah Andreas, Arne Michaelis und Oguzcan Büyükarslan waren wieder an Bord, Yassir Atty, Ryan-Don Naderi und Leon Schütz mussten noch passen. Das Trio soll aber in Kürze wieder auf den Rasen zurückkehren.

Polanski: „Alle Jungs haben die Winterpause professionell verbracht und sind topfit zurückgekehrt. Man hat jetzt auch gemerkt, dass sie sich gefreut haben, endlich wieder zurück auf dem Platz zu sein."

Was auch speziell für Semir Telalovic gilt. Der Topscorer der Fohlen (zehn Tore, sechs Vorlagen) darf aktuell bei den Profis mit trainieren.

Der Winterfahrplan von Gladbach II: Samstag, 14. Januar, 14 Uhr: Testspiel bei der SSVg Velbert Samstag, 21. Januar, 14 Uhr: Testspiel gegen den Hamburger SV II Mittwoch, 25. Januar, 19 Uhr: Testspiel gegen Union Nettetal (FohlenPlatz) Samstag, 28. Januar, 14 Uhr: Testspiel gegen RW Oberhausen (FohlenPlatz)

Ein anderer Akteur darf sich sogar über seinen ersten Profivertrag freuen. Denn Simon Walde wurde mit einem Profivertrag ausgestattet.

„Simon durfte die Saisonvorbereitung und das Trainingslager mit den Profis absolvieren und hat sich dort gut behauptet – und das, obwohl er in der vergangenen Saison noch in der U17 gespielt hat. Dass es wieder mal ein echtes Fohlen – Simon ist seit der U9 bei Borussia – in die Lizenzmannschaft geschafft hat, freut uns ganz besonders. Wir sind gespannt darauf, wie er sich bei uns weiterentwickelt“, erklärt Sportdirektor Roland Virkus.

Der Spieler selbst zeigte sich nach der Unterschrift überwältigt: „Ich bin seit der U9 bei Borussia und komme hier aus der Umgebung. Wenn man hier durch das Stadion läuft, ist es immer der große Traum, hier irgendwann einen Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Dass das jetzt geklappt hat, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es erfüllt mich mit Stolz, ich bin überglücklich und freue mich sehr auf die Zukunft hier.“